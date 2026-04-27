Śródmieście

Tramwaj na sterowcu, rowerzysta na balonie. Wyjątkowy mural na historycznej kamienicy

Mural na dziedzińcu zabytkowej kamienicy Braci Jabłkowskich
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na dziedzińcu zabytkowej kamienicy Braci Jabłkowskich przy ulicy Chmielnej 21 pojawił się nowy mural. Był inspirowany warszawskimi pocztówkami z początków ubiegłego stulecia, pokazującymi "Warszawę przyszłości" rodem z powieści science fiction.

Jak informuje inwestor, czyli Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, pomysłodawcą i autorem projektu jest architekt Piotr Glegoła. Z kolei pocztówki, na wzór których powstała koncepcja, zostały użyczone przez filokartystę Łukasza Żaka. Za realizację odpowiadało GOOD LOOKING STUDIO.

Miasto przyszłości

Inspiracją muralu były wyobrażenia na temat 2000 roku formułowane w 1910 roku. Wtedy to w witrynach sklepów pojawiła się seria zatytułowana "Warszawa w przyszłości".

"Zamiast typowych widoków miasta, wydawcy zaprezentowali stolicę jako wielopoziomową, tętniącą życiem metropolię rodem z powieści science-fiction" - czytamy w opisie inwestora. Atmosfera ekscytacji postępem nie była polską specjalnością, bo podobne kolaże miast przyszłości tworzono m.in. dla Pragi, Paryża czy Nowego Jorku.

"Wydawcy robili to dla zysku - w dobie ostrej konkurencji tradycyjne zabytki gorzej się sprzedawały, więc rzeczywistość ubarwiano fantastyką. Te obrazy doskonale oddawały nastroje epoki: z jednej strony ogromne ambicje bycia nowoczesną metropolią, a z drugiej – podskórny lęk przed chaosem i zawrotnym tempem zmian" - przypomniał Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy.

Na kamienicy wymalowano sterowiec przenoszący tramwaj i rowerzystę podróżującego balonem.

Wystawa pocztówek i oficjalna inauguracja muralu odbędzie się 9 maja o godzinie 18 na dziedzińcu kamienicy.

Polski Harrods

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy to jedna z ikon przedwojennego handlu. Przez niektórych nazywany polskim Harrodsem, oferował szeroki asortyment towarów - od odzieży i artykułów gospodarstwa domowego po zabawki oraz wprowadzał innowacyjne rozwiązania: nowoczesne metody sprzedaży i reklamy, duże witryny wystawowe, liczne udogodnienia dla klientów.

Wczesnomodernistyczny gmach przy ulicy Brackiej 25 został wzniesiony w latach 1913-14, na potrzeby powstałej pod koniec XIX wieku firmy "Bracia Jabłkowscy", według projektu Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa.

W styczniu na budynku uruchomiono neon.

Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
