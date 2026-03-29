Bazgroły na muralu Kory. Akt wandalizmu przy Nowym Świecie

Zniszczony mural Kory

Mural znajduje się na tyłach kamienicy przy Nowym Świecie 18/20. Zaprojektował go Bruno Althamer, a wykonaniem zajęły się artystki z agencji muralowej Redsheels. Głowa Kory jest otoczona gałęziami drzewa, część z nich została namalowana, ale większość stanowią konary rosnącego obok kasztanowca. Dzięki niemu malowidło zmienia się wraz z porami roku.

W ostatnim czasie doszło do jego dewastacji. Twarz artystki została pomazana czarną farbą. Bohomaz wyraźnie odcina się na jasnym tle. Jak zauważył nasz reporter Mateusz Mżyk, nie są to jedyne przykłady nielegalnego graffiti, które oszpeciły ścianę z muralem. Dwa inne bazgroły pojawiły się też obok wizerunku Kory, lecz mniej rzucają się w oczy.

Rzeczniczka prasowa Śródmieścia Anna Łobko przekazała w rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl, że mural znajduje się na ścianie, którą śródmiejski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wydzierżawił Fundacji Agory. - To z inicjatywy tej fundacji powstała praca, a fundacja odpowiada także za jej konserwację i naprawy - wyjaśniła.

Z kolei przedstawiciele fundacji zastrzegli, że naprawa muralu jest kosztowna i może potrwać kilka tygodni.

Dwa murale Kory w stolicy

Kora, przez kilka lat przed śmiercią zmagała się z chorobą nowotworową, zmarła 28 lipca 2018 roku. Miała 67 lat. Była wokalistką rockową i autorką tekstów piosenek, w latach 1976-2008 liderką zespołu Maanam. Odeszła w gronie najbliższych w domu w Bliżowie na Roztoczu. Spoczęła na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Krótko po śmierci Kory, na jej domu na Starych Bielanach umieszczony został neon z napisem "miłość to wieczna tęsknota". Słowa te są fragmentem piosenki "Anioł" jej autorstwa.

Dzielnica postanowiła także uhonorować artystkę własnym muralem. Został on odsłonięty w rocznicę jej 70. urodzin. Znajduje się przy ulicy Żeromskiego 44/50, na ścianie szczytowej kamienicy od strony ulicy Kleczewskiej. Przedstawia wokalistkę zespołu Maanam otoczoną kwiatami róż, co jest nawiązaniem do utworu "Róża", w którym śpiewała o miłości i wielkich emocjach. W otoczeniu budynku, gdzie znajduje się mural, posadzono 320 różanych krzewów.

Mural Kory powstał przy ulicy Żeromskiego 44/50

Na drugiej ścianie szczytowej tego samego budynku, powstał także malunek z wizerunkiem Krystyny Sienkiewicz, utrzymany w podobnej stylistyce. Aktorka również przez lata mieszkała na Starych Bielanach przy ulicy Płatniczej i była sąsiadką Kory.

