Śródmieście

Bazgroły na muralu Kory. Akt wandalizmu przy Nowym Świecie

Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Ktoś pomazał twarz Kory na słynnym muralu z Nowego Światu. Malowidło jest chętnie odwiedzane przez fanów artystki, zwłaszcza wiosną, gdy wokół rozkwitają kwiaty kasztanowca. Usuwanie skutków wandalizmu może okazać się długie i kosztowne.

Mural znajduje się na tyłach kamienicy przy Nowym Świecie 18/20. Zaprojektował go Bruno Althamer, a wykonaniem zajęły się artystki z agencji muralowej Redsheels. Głowa Kory jest otoczona gałęziami drzewa, część z nich została namalowana, ale większość stanowią konary rosnącego obok kasztanowca. Dzięki niemu malowidło zmienia się wraz z porami roku.

W ostatnim czasie doszło do jego dewastacji. Twarz artystki została pomazana czarną farbą. Bohomaz wyraźnie odcina się na jasnym tle. Jak zauważył nasz reporter Mateusz Mżyk, nie są to jedyne przykłady nielegalnego graffiti, które oszpeciły ścianę z muralem. Dwa inne bazgroły pojawiły się też obok wizerunku Kory, lecz mniej rzucają się w oczy.

Rzeczniczka prasowa Śródmieścia Anna Łobko przekazała w rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl, że mural znajduje się na ścianie, którą śródmiejski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wydzierżawił Fundacji Agory. - To z inicjatywy tej fundacji powstała praca, a fundacja odpowiada także za jej konserwację i naprawy - wyjaśniła.

Z kolei przedstawiciele fundacji zastrzegli, że naprawa muralu jest kosztowna i może potrwać kilka tygodni.

Dwa murale Kory w stolicy

Kora, przez kilka lat przed śmiercią zmagała się z chorobą nowotworową, zmarła 28 lipca 2018 roku. Miała 67 lat. Była wokalistką rockową i autorką tekstów piosenek, w latach 1976-2008 liderką zespołu Maanam. Odeszła w gronie najbliższych w domu w Bliżowie na Roztoczu. Spoczęła na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Krótko po śmierci Kory, na jej domu na Starych Bielanach umieszczony został neon z napisem "miłość to wieczna tęsknota". Słowa te są fragmentem piosenki "Anioł" jej autorstwa.

Dzielnica postanowiła także uhonorować artystkę własnym muralem. Został on odsłonięty w rocznicę jej 70. urodzin. Znajduje się przy ulicy Żeromskiego 44/50, na ścianie szczytowej kamienicy od strony ulicy Kleczewskiej. Przedstawia wokalistkę zespołu Maanam otoczoną kwiatami róż, co jest nawiązaniem do utworu "Róża", w którym śpiewała o miłości i wielkich emocjach. W otoczeniu budynku, gdzie znajduje się mural, posadzono 320 różanych krzewów.

Na drugiej ścianie szczytowej tego samego budynku, powstał także malunek z wizerunkiem Krystyny Sienkiewicz, utrzymany w podobnej stylistyce. Aktorka również przez lata mieszkała na Starych Bielanach przy ulicy Płatniczej i była sąsiadką Kory.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Graffiti na pamiątkowej tablicy. Farbą oberwała też zabytkowa kamienica

Graffiti na pamiątkowej tablicy. Farbą oberwała też zabytkowa kamienica

Zostawili bazgroły na ogrodzeniu cerkwi. Dwóch mężczyzn w rękach policji

Zostawili bazgroły na ogrodzeniu cerkwi. Dwóch mężczyzn w rękach policji

Czytaj także:
Wypadek na stacji metra Pole Mokotowskie (zdj. ilustracyjne)
Wypadek w metrze. Cztery stacje były wyłączone
Mokotów
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłączyli prąd w mieszkaniu, tak uchronili ją przed stratą pieniędzy
Bielany
Wpadł na gorącym uczynku, z plecakiem pełnym łupów
Wyjeżdżał rowerem w nocy lub wczesnym rankiem, obserwował auta
Praga Północ
Pożar na wysypisku odpadów przy Zabranieckiej
Pożar hali wypełnionej makulaturą. Wiatr znosił dym na tory kolejowe
Praga Południe
Pożar na składowisku odpadów w Sokołowie
Kolejny pożar na składowisku odpadów
Okolice
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Uderzył w przyczepę z drewnem. Nie żyje 11-letnia dziewczynka
Okolice
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Zatrzymali go, bo jechał za szybko. "Przekroczył nie tylko prędkość"
Okolice
Balon spadł pod Mińskiem Mazowieckiem
W lesie spadł balon. Sprawdzili, co przenosił
Okolice
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Nie chciał wypuścić byłej partnerki z mieszkania i groził jej śmiercią
Okolice
Plama na jezdni krajowej "siódemki" w Łomiankach
Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię
Okolice
Panorama centrum Warszawy
Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Zwierzęta na bezprawnie zajętej działce. Są wyniki kolejnej kontroli
Targówek
Obchody Dnia Wolności Białorusi w Polsce (archiwum)
Białorusini świętują Dzień Wolności. Marsz i koncert na Placu Zamkowym
Śródmieście
Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 w powiecie wołomińskim
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 już działa
Okolice
Zapatrzony w telefon kierowca nie zauważył policjanta
Kierowca zapatrzył się w telefon, nie zauważył policjanta
Okolice
Policjanci zabezpieczyli ponad 48 kilogramów narkotyków
Narkotyki były wszędzie, w lodówce, szafkach i łóżku. 48 kilogramów
Praga Południe
W weekend na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Śródmieście
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Ojciec słuchał "brokera" i "inwestował". Syn zorientował się, że to oszustwo
Żoliborz
Pożar auta na Pradze
"Zauważyłem krótki błysk w lusterku wstecznym"
Praga Północ
Zderzenie auta z tramwajem
"Wjechał na czerwonym" i zderzył się z tramwajem. Motorniczy w szpitalu
Mokotów
Kierowca zignorował zakaz
Pojazd za długi i za ciężki, kierowca bez uprawnień
Okolice
Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia
Okolice
Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty
Okolice
Do kolizji doszło na Woli
Śmieciarką uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany
Wola
shutterstock_2629177967
Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu
Okolice
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Nie zgadzają się na likwidację parkingu, złożyli petycję
Praga Północ
Pingwiny przylądkowe
Bilety do zoo będą droższe
Praga Północ
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden wyszedł bez płacenia, drugi ukrył się w sklepie, trzeci czekał w aucie
Okolice
Decyzja prokuratury w sprawie nieprawidłowości w komisji obwodowej w Kobyłce (zdj. ilustracyjne)
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Decyzja prokuratury
Okolice
Kierowca się zatrzymał i uciekł pieszo
Zlekceważył znak drogowy, to był początek jego kłopotów
Okolice

