Od rana w Warszawie trwają obchody święta Wojska Polskiego. W katedrze polowej Wojska Polskiego odprawiana została msza święta. Liturgii za ojczyznę i żołnierzy w 104. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz. - Dziękujemy za bezinteresowność, ofiarność i gotowość do poświęcenia własnego życia - powiedział, zwracając się do żołnierzy.

- Dziękujemy za waszą bezinteresowność, ofiarność, gotowość do poświęcenia nawet własnego życia. Pełni uznania jesteśmy dla waszej dyspozycyjności i spieszenia z pomocą tam, gdzie ojczyzna i pojedynczy człowiek potrzebuje wsparcia (...) Bez waszej służby nie czulibyśmy się bezpieczni w naszym ojczystym domu; żyjemy w pokoju - powiedział w homilii, zwracając się do żołnierzy bp polowy Wojska Polskiego.

- Mimo ogólnego szacunku, jakim słusznie cieszycie się w naszym społeczeństwie, nie brakuje też i postaw, które domagają się od was dużej odporności i wytrzymałości - zwrócił uwagę hierarcha.

Zaapelował do żołnierzy, aby pozostali "wierni tradycji polskiego oręża związanej nierozerwalnie z wiarą w Boga i bliskością Maryi". "Zdecydowana większość wojen była spowodowana przez ludzi, którzy samych siebie postawili w miejsce Boga lub przeciw Bogu" - stwierdził duchowny, wskazując przywódców nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji.

Jako przykład przytoczył wspomnienia gen. Władysława Andersa z sowieckich łagrów, w których wspominał on profanację medalika z wizerunkiem Matki Bożej: "Medalik rzucony na ziemię i zdeptany nogą. (...) Czułem ciągłą opiekę Matki Częstochowskiej nad sobą. Im więcej słyszałem koło siebie śmiechu bezbożników, tym głębiej utrwalała się wiara w Boga. Dodawała mi siły do zwalczania słabości ludzkich w tych ciężkich dla mnie chwilach".

- Niech Maryja Wniebowzięta dodaje nam wszystkim sił do pokonywania naszych słabości i do wiernej służby naszej Ojczyźnie - dodał bp polowy WP.

Wieniec od prezydenta

List ministra obrony narodowej do żołnierzy

"Kontynuujecie tradycje obrońców suwerennej i niepodległej Polski; czynicie to poprzez dbanie o pamięć, jak i realne przywiązanie do wartości; w dniu Wojska Polskiego dziękuję za waszą służbę :- napisał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w liście skierowanym do żołnierzy, który został w czwartek opublikowany na stronie MON.