"Dramat konieczności". Prezydent o tragicznym wyborze powstańców
W obchodach udział wzięli m.in. prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister kultury Marta Cienkowska, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Obecni byli też m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych w Polsce, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i harcerze.
Uroczystości zaplanowano na tle monumentalnego pomnika Powstania Warszawskiego.
"Dramat konieczności"
- W przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego stajemy z jednej strony, żeby oddać hołd i pomodlić się (...) za tych, którzy odeszli, ale także podziękować Panu Bogu za to, że wciąż jest z nami ponad stu powstańców warszawskich, którzy dzielą się swoją mądrością, swoją historią i budują współczesną Rzeczpospolitą - mówił na Placu Krasińskich prezydent RP Karol Nawrocki.
Prezydent zwrócił także uwagę, że uczestnicy obchodów przyszli oddać się refleksji o "dramacie konieczności, który wydarzył się 82 lata temu". - Dramat konieczności, który wyglądał jak dramat antyczny albo tragedia antyczna, w którym nie można było dokonać jednego, dobrego wyboru - stwierdził.
Zdaniem Nawrockiego, "trzeba było wybierać z jednej strony między życiem, z drugiej strony między godnością i między wiernością swoim wartościom". Dodał, że ci, którzy uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach historycznych, muszą takiego wyboru dokonać.
- Jesteście naszymi bohaterami i za to wam, jako prezydent Polski, dziękuję. I za to was kochamy - zwrócił się do powstańców.
"Jesteśmy tu, aby pokłonić się przed bohaterami"
- Jak co roku zbieramy się tutaj, w przeddzień rocznicy Powstania Warszawskiego, przede wszystkim, aby być razem. Przede wszystkim, aby pokłonić się przed naszymi bohaterami, żeby pokłonić się przed tymi, którzy walczyli o wolność Warszawy - powiedział do zgromadzonych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Trzaskowski mówił także o "lekcji, która płynie z Powstania Warszawskiego i państwa podziemnego" i pozwoliła "kolejnym pokoleniom pielęgnować te wartości".
- Zawsze w tych dniach myślę o tym, co najważniejsze. O tym momencie próby. W wielu rozmowach z wami to się powtarza, że to był element próby. Chyba najtrudniejszy - mówił do powstańców włodarz stolicy.
- Zawsze się zastanawiałem, jak to było iść do powstania, pożegnać rodziców, dziadków, młodsze siostry, młodszych braci. Jak to było żegnać was - zastanawiał się Trzaskowski.
Spotkanie z powstańcami
Oficjalne obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zainaugurowało w czwartek 30 lipca spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z powstańcami warszawskimi w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent wręczył uczestnikom powstania ordery i odznaczenia państwowe.
Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.