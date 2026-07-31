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Śródmieście

"Dramat konieczności". Prezydent o tragicznym wyborze powstańców

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Apel pamięci w Warszawie
Karol Nawrocki do powstańców: jesteście naszymi bohaterami
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Mszą świętą rozpoczęto w piątek wieczorem obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na Placu Krasińskich w Warszawie w uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, ostatni żyjący powstańcy oraz mieszkańcy stolicy. - Jesteście naszymi bohaterami i za to wam, jako prezydent Polski, dziękuję. I za to was kochamy - zwrócił się do powstańców prezydent RP Karol Nawrocki.

W obchodach udział wzięli m.in. prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister kultury Marta Cienkowska, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Obecni byli też m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych w Polsce, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i harcerze.

Uroczystości zaplanowano na tle monumentalnego pomnika Powstania Warszawskiego.

Msza święta polowa przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich
Msza święta polowa przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
Msza święta polowa przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich
Msza święta polowa przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

"Dramat konieczności"

- W przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego stajemy z jednej strony, żeby oddać hołd i pomodlić się (...) za tych, którzy odeszli, ale także podziękować Panu Bogu za to, że wciąż jest z nami ponad stu powstańców warszawskich, którzy dzielą się swoją mądrością, swoją historią i budują współczesną Rzeczpospolitą - mówił na Placu Krasińskich prezydent RP Karol Nawrocki.

Prezydent zwrócił także uwagę, że uczestnicy obchodów przyszli oddać się refleksji o "dramacie konieczności, który wydarzył się 82 lata temu". - Dramat konieczności, który wyglądał jak dramat antyczny albo tragedia antyczna, w którym nie można było dokonać jednego, dobrego wyboru - stwierdził.

Zdaniem Nawrockiego, "trzeba było wybierać z jednej strony między życiem, z drugiej strony między godnością i między wiernością swoim wartościom". Dodał, że ci, którzy uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach historycznych, muszą takiego wyboru dokonać.

- Jesteście naszymi bohaterami i za to wam, jako prezydent Polski, dziękuję. I za to was kochamy - zwrócił się do powstańców.

"Jesteśmy tu, aby pokłonić się przed bohaterami"

- Jak co roku zbieramy się tutaj, w przeddzień rocznicy Powstania Warszawskiego, przede wszystkim, aby być razem. Przede wszystkim, aby pokłonić się przed naszymi bohaterami, żeby pokłonić się przed tymi, którzy walczyli o wolność Warszawy - powiedział do zgromadzonych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski mówił także o "lekcji, która płynie z Powstania Warszawskiego i państwa podziemnego" i pozwoliła "kolejnym pokoleniom pielęgnować te wartości".

- Zawsze w tych dniach myślę o tym, co najważniejsze. O tym momencie próby. W wielu rozmowach z wami to się powtarza, że to był element próby. Chyba najtrudniejszy - mówił do powstańców włodarz stolicy.

- Zawsze się zastanawiałem, jak to było iść do powstania, pożegnać rodziców, dziadków, młodsze siostry, młodszych braci. Jak to było żegnać was - zastanawiał się Trzaskowski.

Apel pamięci i przemówienie Rafała Trzaskowskiego
Apel pamięci i przemówienie Rafała Trzaskowskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Spotkanie z powstańcami

Oficjalne obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zainaugurowało w czwartek 30 lipca spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z powstańcami warszawskimi w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent wręczył uczestnikom powstania ordery i odznaczenia państwowe.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Powstanie WarszawskieHistoria Warszawy
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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