Apel Pamięci przy Pomniku Powstania Warszawskiego

- Ten plac widział widział jedne z najstraszniejszych wydarzeń Powstania Warszawskiego. To właśnie dlatego tutaj jest ten pomnik upamiętniający Powstanie, czyn powstańczy - mówił prezydent Andrzej Duda na placu Krasińskich. - Tu był właz do kanału, który służył do ewakuacji powstańców i ludności ze Starego Miasta warszawskiego, ze starówki do innych dzielnic Warszawy w tamtym momencie. Przede wszystkim do Śródmieścia - dodał.