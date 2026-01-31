Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Opóźnienia i odwołane pociągi. Utrudnienia na kolei

Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Mroźna aura i sytuacja na kolei
Źródło: TVN24
Z przyczyn technicznych występują utrudnienia na stacji Warszawa Zachodnia - przestrzega Zarząd Transportu Miejskiego. Z powodu niskiej temperatury w całym kraju pociągi mogą być opóźnione, a niektóre nawet odwołane.

"Z przyczyn technicznych w rejonie stacji WARSZAWA ZACHODNIA występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1, S2, S3, S4 i S40 oraz KM. Możliwe opóźnienia, przekierowania oraz odwołania kursów" - podaje w komunikacie ZTM.

- Na Dworcu Centralnym cieplutko. Można tu na chwilę wejść - mówił po godzinie 9 reporter TVN24 Jan Piotrowski. Przypomniał, że przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informowali w piątek, że dworce będą otwarte przez dłuższy czas, żeby każdy mógł się w nich schować w czasie siarczystych mrozów. Jak ocenił, na Dworcu Centralnym jest spory ruch.

Klatka kluczowa-196090
Silny mróz wraca do Polski. Temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

W Warszawie niewielkie opóźnienia

Jak wygląda ruch pociągów na linii średnicowej w Warszawie? - Jeśli są opóźnienia, to niewielkie, do kilkunastu minut. Jeżeli wejdziemy na portal pasażera, to tam widać, że problemy są i to w całej Polsce i w różnych regionach. Część pociągów jest odwołana - stwierdził reporter.

Występują awarie taborów czy sterowania ruchem kolejowym. - A to wszystko w związku z tym, że są problemy z pogodą - wskazał Piotrowski. PKP przestrzega, że na takie utrudnienia trzeba się przygotować.

Alerty przed mrozem

Alerty I stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz dla części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Temperatura odczuwalna w Polsce w sobotę 31 stycznia o godzinie 6 rano
Temperatura odczuwalna w Polsce w sobotę 31 stycznia o godzinie 6 rano
Źródło: IMGW

Temperatura maksymalna w tych rejonach wyniesie od minus 12 do minus ośmiu stopni Celsjusza w ciągu dnia, w nocy z piątku na sobotę miejscami od minus 17 do minus 15 stopni Celsjusza, a podczas kolejnych nocy od minus 22 do minus 18 stopni Celsjusza, lokalnie około minus 25 stopni Celsjusza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Świecie (Kujawsko-Pomorskie)
Nadszedł mróz. Pokazujecie zdjęcia swoich termometrów
METEO
Lód, oblodzenie, zimno, mróz
"Spadki temperatury mogą być oszałamiające"
METEO
Lód, mróz
Dotkliwy mróz. IMGW ostrzega, policja apeluje
METEO

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Pociągi w Warszawiepociągi
