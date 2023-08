Ponad dwa miliony do podziału. Można się już ubiegać o stypendium artystyczne

- Warszawa od lat przyciąga i inspiruje artystów, ale też wspiera ich finansowo - nie inaczej będzie w tym roku. 1 sierpnia ruszamy z naborem wniosków na stypendia artystyczne miasta stołecznego Warszawy, o które mogą ubiegać się stołeczni artyści. Wśród naszych stypendystów byli dotychczas między innymi Wojciech Blecharz, Dorota Masłowska, Justyna Bargielska czy Kamila Janiak. Warszawskie stypendia artystyczne to nie tylko pieniądze, ponieważ wspieramy naszych twórców także w zakresie pozyskiwania nowych kontaktów i współpracy z instytucjami kultury. Zachęcam do zgłoszeń, bo do rozdysponowania mamy tym razem ponad dwa miliony złotych - zachęca do składnia wniosków w komunikacie na ten temat Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.