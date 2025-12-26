Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem, by ruszyć ze świateł"

605090728_25346142665007488_955122365099885380_n-0001
Ślisko w Warszawie
Źródło: tvnwarszawa.pl
Cienka warstwa lodu na ulicach i chodnikach w Warszawie. Piesi się ślizgają, kierowcy mają problem z jazdą. 170 pługoposypywarek wyjechało na ulice, podał Zarząd Oczyszczania Miasta i zaapelował o ostrożność.

Sytuację na drogach obserwował Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Najgroźniejsze jest to, że niebezpieczeństwa nie widać. Na chodnikach i ulicach utworzyła się niewidoczna i cienka warstwa gołoledzi. Pieszym uniemożliwia normalne chodzenie, zarówno niektóre dzieci, jak i dorośli przewracają się na lodzie. Cienka warstwa lodu kierowcom znacząco wydłuża drogę hamowania. Mają także problemy z ruszaniem spod świateł. Trzeba wszystko robić powoli – opisywał Leczkowski. 

Ślisko na ulicach Warszawy
Ślisko na ulicy
Ślisko na ulicy
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Ślisko na ulicy
Ślisko na ulicy
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Ślisko na ulicy
Ślisko na ulicy
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Ślisko na ulicy
Ślisko na ulicy
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Ślisko jest też na chodnikach. Utworzyła się na nich cienka warstwa lodu. "Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem by ruszyć ze świateł" - napisał jeden z naszych czytelników. "Na Nowym Świecie nie da się iść, przed chwilą wywrócił się chłopak na hulajnodze" - dodał inny. Podobna sytuacja jest na Starym Mieście.

170 pługoposypywarek

170 pługoposypywarek o godzinie 11.30 wyjechało na ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Maszyny pracują m.in. na mostach, wiaduktach i stromych ulicach, jak np. Tamka czy Belwederska. Akcja obejmuje 1500 kilometrów dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Kierowcy, bądźcie ostrożni i przepuszczajcie pojazdy służb oczyszczania" - zaapelował Zarząd Oczyszczania Miasta.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w Polscebezpieczeństwo
Czytaj także:
Kolizja w alei Jana Pawła II
"Dobijała się do kierowcy, który lekko przestraszony skulił się za kierownicą"
Wola
Okładka trzeciego tomu "Pałacu Wszystkich Przyszłości"
Gdyby Niemcy nie zburzyli Saskiego. Komiksowe historie alternatywne
Piotr Bakalarski
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
17-latek z zarzutem po zabójstwie Mai. "Nie odpowiadał na pytania sądu"
Okolice
Zakład karny
Groziła byłemu partnerowi. Najpierw był zakaz, teraz areszt
Okolice
ZDM wymieni 52,6 tys. lamp na drogach gminnych podległych dzielnicom
Drogowcy policzyli, ile kosztowało oświetlenie w najdłuższą noc w roku
Śródmieście
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"
Okolice
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia. Utrudnienia na kolei
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia
Praga Południe
Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
Okolice
shutterstock_1052754662
"Masz 18 lat, więc radź sobie sam". Bezdomność młodych
Alicja Glinianowicz
Wypadek w Alei Prymasa Tysiąclecia
Tragiczny wpadek na Woli. W jednym z aut pijany kierowca
TVN24
Portret Stanisława Staszewskiego. Lata 60. Ze zbiorów rodziny Staszewskich
Paryskie taśmy "Taty Kazika". Nagranie wyjątkowego spotkania
Piotr Bakalarski
Odnowiona rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem znów stoi wśród Szarych Domów
Mokotów
Woda
Wigilia bez wody. Awarie w dwóch dzielnicach
Ursynów
Policjanci pomogli starszemu mężczyźnie
Starszy mężczyzna leżał na chodniku, nie mógł się podnieść
Okolice
Na S8 w miejscowości Ciemne doszło do dwóch kolizji
Dwie kolizje na S8. Poszkodowane dziecko
Okolice
Zderzenie na S2 pod Otwockiem
Zderzenie trzech aut na S2, korek na wylocie z Warszawy
Okolice
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Nie żyje najstarszy hipopotam nilowy w Polsce
Praga Północ
Kierowca poruszał się z prędkością 233 km/h
Jechał z prędkością ponad 230 kilometrów na godzinę
Okolice
Kolejny odcinek autostrady A2 oddany do użytku
Kolejny odcinek autostrady A2 oddany do użytku
Okolice
Wyremontowany przystanek Ursus Północny
Pół roku prac i przystanek "z horroru" już nie straszy
Ursus
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Awaria rozjazdów, pociągi były opóźnione
Praga Północ
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę w Potoku Służewieckim
Mokotów
Przemoc domowa
21-latek odpowie za znęcanie się nad rodzicami
Okolice
Blokada zakładana przez strażników miejskich
Sam zdjął blokadę z koła, grozi mu surowa kara
Śródmieście
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki. Usłyszał zarzut i trafił do aresztu
Białołęka
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Ze szpitala znikały leki. Jest śledztwo
Okolice
Fotoradar wrócił na Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca na swoje miejsce
Ursus
32-latek został zatrzymany
Nie chciał iść do więzienia, zatrudnił się na budowie
Praga Północ
Kolejka do piekarni przy Rembielińskiej
Długie kolejki po chleb. "Jak za komuny"
Białołęka
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Podejrzany o zabójstwo Mai zostanie przesłuchany
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki