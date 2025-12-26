Ślisko w Warszawie Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sytuację na drogach obserwował Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Najgroźniejsze jest to, że niebezpieczeństwa nie widać. Na chodnikach i ulicach utworzyła się niewidoczna i cienka warstwa gołoledzi. Pieszym uniemożliwia normalne chodzenie, zarówno niektóre dzieci, jak i dorośli przewracają się na lodzie. Cienka warstwa lodu kierowcom znacząco wydłuża drogę hamowania. Mają także problemy z ruszaniem spod świateł. Trzeba wszystko robić powoli – opisywał Leczkowski.

Ślisko na ulicach Warszawy Ślisko na ulicy Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Ślisko na ulicy Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Ślisko na ulicy Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Ślisko na ulicy Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Ślisko jest też na chodnikach. Utworzyła się na nich cienka warstwa lodu. "Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem by ruszyć ze świateł" - napisał jeden z naszych czytelników. "Na Nowym Świecie nie da się iść, przed chwilą wywrócił się chłopak na hulajnodze" - dodał inny. Podobna sytuacja jest na Starym Mieście.

170 pługoposypywarek

170 pługoposypywarek o godzinie 11.30 wyjechało na ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Maszyny pracują m.in. na mostach, wiaduktach i stromych ulicach, jak np. Tamka czy Belwederska. Akcja obejmuje 1500 kilometrów dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Kierowcy, bądźcie ostrożni i przepuszczajcie pojazdy służb oczyszczania" - zaapelował Zarząd Oczyszczania Miasta.