Ceramiczne mozaiki na podziemnej stacji kolejowej Warszawa Śródmieście według koncepcji Wojciecha Fangora od 2020 roku znajdują się w rejestrze zabytków. W styczniu 2025 roku mazowiecki konserwator wydał zalecenia pokontrolne, w których określił zakres prac tak, by zachować stan zabytku.

Konserwator zalecił w pierwszym etapie prac, którego zakończenie przewidywał na koniec grudnia 2025 roku, zabezpieczenie kompozycji mozaikowych w najgorszym stanie. Na drugi etap zostały wyznaczone pozostałe prace renowacyjne z terminem wykonania do listopada 2028 roku.

Kolejarze wystąpili do konserwatora o przesunięcie naprawy ozdób na bliżej nieokreślony termin. Chcieli połączyć te prace z generalnym remontem linii średnicowej, który - według ostatnich zapowiedzi - planowany jest dopiero na lata 30. Konserwator uznał, że dekoracje nie mogą czekać tak długo i odmówił zmiany zaleceń. Kolejarze poszli do sądu - złożyli skargę na odmowę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przegrali.

Mozaiki Wojciecha Fangora na Dworcu Warszawa-Śródmieście Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście Źródło: WUOZ w Warszawie Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście Źródło: WUOZ w Warszawie Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście Źródło: WUOZ w Warszawie Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście Źródło: WUOZ w Warszawie Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście Źródło: WUOZ w Warszawie Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście Źródło: WUOZ w Warszawie Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście Źródło: WUOZ w Warszawie Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście Źródło: WUOZ w Warszawie

Sąd po stronie konserwatora

"Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP S.A. na stanowisko mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków odmawiające zmiany zaleceń pokontrolnych w zakresie pilnej konserwacji i zabezpieczenia dekoracji mozaikowych autorstwa Wojciecha Fangora, znajdujących się w podziemnej części Dworca Warszawa-Śródmieście" - poinformował we wtorek mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Marcin Dawidowicz.

Podkreślił, że "z uwagi na powyższe służby konserwatorskie urzędu będą kontynuowały prowadzone działania zmierzające do wykonania zabezpieczenia, a następnie renowacji zabytkowych mozaik".

Deklaracja kolejarzy

Rzecznik prasowy PKP Michał Stilger przekazał, że spółka skupia się na bieżącym utrzymaniu i konserwacji dworca Warszawa Śródmieście. Przypomniał, że w 2024 roku wykonane zostało czyszczenie chemiczne i impregnacja ścian obłożonych kamiennymi płytami.

- Obecnie mamy w planach wykonanie prac zabezpieczających część mozaik, co jednak musi zostać poprzedzone uzyskaniem odpowiednich zgód konserwatora zabytków oraz wybraniem firmy, która wykona tego rodzaju roboty - zapowiedział.

Stilger podkreślił, że śródmiejskie dworzec zostanie przebudowany w ramach dużej inwestycji planowanej przez inną spółkę - PKP Polskie Linie Kolejowe. - W ramach kompleksowej modernizacji warszawskiej linii średnicowej planowane są także prace związane z renowacją mozaik i podobnie jak w przypadku wszystkich obiektów zabytkowych, zakres działań oczywiście będzie musiał zostać uzgodniony z konserwatorem - dodał.

Linia średnicowa w Warszawie Źródło: PKP PLK

Wyjątkowe mozaiki wybitnego artysty

Mozaiki na podziemnej stacji kolejowej Warszawa Śródmieście powstały na początku lat 60. XX wieku według koncepcji Wojciecha Fangora (ten sam artysta zaprojektował dekorację ścian zatorowych na centralnym odcinku drugiej linii metra). Składają się ze szkliwionych elementów ceramicznych o wymiarach cztery na trzy centymetry. Elementy wykonano w Fabryce Fajansu we Włocławku.

W 2020 roku dekoracje zostały wpisane do rejestru zabytków. Wpis obejmuje 52 mozaiki sufitowe zlokalizowane nad trzema peronami i 27 mozaik ściennych zlokalizowanych w holach i pomieszczeniach dawnych poczekalni wzdłuż peronów bocznych oraz w przejściach na peron środkowy.

O ich renowację apelowali miejscy aktywiści zajmujący się ochroną zabytków oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

"Pytacie nas co z tymi mozaikami, dlaczego one są w tak złym stanie. Oczywiście dobrą sprawą jest, że dworce są w rejestrze zabytków i konserwatorzy w tej sprawie też działają. Ale my też się zaktywizujemy i Muzeum na pewno będzie w tej sprawie działać" - zapowiadają przedstawiciele MSN na Facebooku.