Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Fatalny stan mozaik na dworcu. Konserwator domaga się ich odnowienia

Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
04.12.2020 | Obraz Wojciecha Fangora sprzedany za rekordową kwotę
Źródło: Monika Krajewska | Fakty TVN
Zabytkowe mozaiki Wojciecha Fangora na dworcu Warszawa Śródmieście muszą zostać szybko zabezpieczone. Tak uznał sąd administracyjny, podtrzymując zalecenia konserwatorskie. Kolejarze chcieli poczekać do generalnego remontu linii średnicowej.

Ceramiczne mozaiki na podziemnej stacji kolejowej Warszawa Śródmieście według koncepcji Wojciecha Fangora od 2020 roku znajdują się w rejestrze zabytków. W styczniu 2025 roku mazowiecki konserwator wydał zalecenia pokontrolne, w których określił zakres prac tak, by zachować stan zabytku.

Konserwator zalecił w pierwszym etapie prac, którego zakończenie przewidywał na koniec grudnia 2025 roku, zabezpieczenie kompozycji mozaikowych w najgorszym stanie. Na drugi etap zostały wyznaczone pozostałe prace renowacyjne z terminem wykonania do listopada 2028 roku.

Kolejarze wystąpili do konserwatora o przesunięcie naprawy ozdób na bliżej nieokreślony termin. Chcieli połączyć te prace z generalnym remontem linii średnicowej, który - według ostatnich zapowiedzi - planowany jest dopiero na lata 30. Konserwator uznał, że dekoracje nie mogą czekać tak długo i odmówił zmiany zaleceń. Kolejarze poszli do sądu - złożyli skargę na odmowę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przegrali.

Mozaiki Wojciecha Fangora na Dworcu Warszawa-Śródmieście
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Źródło: WUOZ w Warszawie
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Źródło: WUOZ w Warszawie
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Źródło: WUOZ w Warszawie
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Źródło: WUOZ w Warszawie
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Źródło: WUOZ w Warszawie
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Źródło: WUOZ w Warszawie
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Źródło: WUOZ w Warszawie
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Źródło: WUOZ w Warszawie

Sąd po stronie konserwatora

"Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP S.A. na stanowisko mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków odmawiające zmiany zaleceń pokontrolnych w zakresie pilnej konserwacji i zabezpieczenia dekoracji mozaikowych autorstwa Wojciecha Fangora, znajdujących się w podziemnej części Dworca Warszawa-Śródmieście" - poinformował we wtorek mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Marcin Dawidowicz.

Podkreślił, że "z uwagi na powyższe służby konserwatorskie urzędu będą kontynuowały prowadzone działania zmierzające do wykonania zabezpieczenia, a następnie renowacji zabytkowych mozaik".

Siedem lat pracy i wszystko zaczynamy od nowa. Wielkie kopanie przesunięte
Dowiedz się więcej:

Siedem lat pracy i wszystko zaczynamy od nowa. Wielkie kopanie przesunięte

Deklaracja kolejarzy

Rzecznik prasowy PKP Michał Stilger przekazał, że spółka skupia się na bieżącym utrzymaniu i konserwacji dworca Warszawa Śródmieście. Przypomniał, że w 2024 roku wykonane zostało czyszczenie chemiczne i impregnacja ścian obłożonych kamiennymi płytami.

- Obecnie mamy w planach wykonanie prac zabezpieczających część mozaik, co jednak musi zostać poprzedzone uzyskaniem odpowiednich zgód konserwatora zabytków oraz wybraniem firmy, która wykona tego rodzaju roboty - zapowiedział.

Stilger podkreślił, że śródmiejskie dworzec zostanie przebudowany w ramach dużej inwestycji planowanej przez inną spółkę - PKP Polskie Linie Kolejowe. - W ramach kompleksowej modernizacji warszawskiej linii średnicowej planowane są także prace związane z renowacją mozaik i podobnie jak w przypadku wszystkich obiektów zabytkowych, zakres działań oczywiście będzie musiał zostać uzgodniony z konserwatorem - dodał.

Linia średnicowa w Warszawie
Linia średnicowa w Warszawie
Źródło: PKP PLK

Wyjątkowe mozaiki wybitnego artysty

Mozaiki na podziemnej stacji kolejowej Warszawa Śródmieście powstały na początku lat 60. XX wieku według koncepcji Wojciecha Fangora (ten sam artysta zaprojektował dekorację ścian zatorowych na centralnym odcinku drugiej linii metra). Składają się ze szkliwionych elementów ceramicznych o wymiarach cztery na trzy centymetry. Elementy wykonano w Fabryce Fajansu we Włocławku.

W 2020 roku dekoracje zostały wpisane do rejestru zabytków. Wpis obejmuje 52 mozaiki sufitowe zlokalizowane nad trzema peronami i 27 mozaik ściennych zlokalizowanych w holach i pomieszczeniach dawnych poczekalni wzdłuż peronów bocznych oraz w przejściach na peron środkowy.

O ich renowację apelowali miejscy aktywiści zajmujący się ochroną zabytków oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

"Pytacie nas co z tymi mozaikami, dlaczego one są w tak złym stanie. Oczywiście dobrą sprawą jest, że dworce są w rejestrze zabytków i konserwatorzy w tej sprawie też działają. Ale my też się zaktywizujemy i Muzeum na pewno będzie w tej sprawie działać" - zapowiadają przedstawiciele MSN na Facebooku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Miasto kobiet" w MSN
Od Amazonek do aborcji. Feministyczna ofensywa w MSN
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia
Żoliborz
Mozaika w dawnym biurowcu PZL-WOLA
Mozaika z dawnego biurowca w rejestrze zabytków
Wola

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: WUOZ w Warszawie

Udostępnij:
TAGI:
KolejPolskie Koleje PaństwoweSztukaZabytki
Czytaj także:
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Pasażerowie usłyszą nietypowy komunikat
Komunikacja
Autobus Solaris Urbino
"14" do Dworca Zachodniego, na ulicach nowe hybrydy i elektryki
Dariusz Gałązka
Policja bada sprawę kradzieży figurki Matki Boskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Z kapliczki skradziono figurę Matki Bożej
Targówek
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie samochodu z busem na S8
Żoliborz
Przejazd w Radości, linia otwocka
Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii
Dariusz Gałązka
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Brejza przeciwko Kaczyńskiemu, decyzja sądu
TVN24
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Prześwietlili budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Negatywna ocena dla ratusza
Śródmieście
Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Zdemolował biuro w urzędzie miasta, domagał się mieszkania
Okolice
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu
Okolice
Łoś zlizuje sól z samochodu
Łoś liże samochód. Leśnicy wyjaśniają, o co chodzi
Bielany
Korek po zderzeniu na S2
Zderzenie i korek na S2
Okolice
Schronisko dla zwierząt na Paluchu
NIK rozpoczął kontrolę w schronisku na Paluchu. To efekt skarg
Włochy
Policjanci zatrzymali 32-latka
Niszczył samochody taboretem
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A2
Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu
Okolice
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Zaatakowali 16-latka maczetą i okradli. Policjanci zatrzymali drugiego z napastników
Targówek
Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Ciężarówka na boku, kierowca dostał mandat
Okolice
24-latek miał ręce umazane farbą
Niszczył ścianę budynku, dowody zostały mu na rękach
Okolice
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
METEO
Pożar hali w Nowym Modlinie
Pożar hali z odpadami
Okolice
Dziewiętnastowieczny rękopis karmelitański
Był ukryty pod schodami plebanii. Cenny rękopis w rejestrze zabytków
Okolice
Zmarła Krystyna Sierpińska, ps. "Marzenka"
Nie żyje Krystyna Sierpińska. Była łączniczką i sanitariuszką podczas Powstania Warszawskiego
Śródmieście
Pies odebrany ze schroniska w Sobolewie
Inspektorzy NIK w urzędzie gminy, chodzi o schronisko w Sobolewie
Okolice
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Opóźnienie pociągu dłuższe niż czas całego przejazdu
Komunikacja
Kokaina zabezpieczona przez służby
Kokainę mieli nie tylko w aucie, trzy osoby aresztowane
Okolice
Trudne warunki na jezdniach i chodnikach
Cienki lód na chodnikach, wieczorem marznąca mgła
Okolice
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Alpakom zima niestraszna. Mają "naturalną kurtkę" z oddychającej wełny
Praga Północ
Kontrolowali lód, napotkali osoby z narkotykami
Kontrolowali lód na Wiśle. Napotkane osoby nagle zaczęły uciekać
Praga Południe
allegro
Aukcje WOŚP nadal trwają. Te osiągnęły zawrotne kwoty
TVN24
Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dom
Stracił panowanie autem, z impetem wjechał w dom. Ranni
Okolice
Awaria taboru, utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria pociągu na stacji Warszawa Zachodnia. Opóźnienia
Ochota
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki