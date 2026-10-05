Motocyklista zderzył się z samochodem i autobusem, korek na Trasie Łazienkowskiej
O utrudnieniach poinformował Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl.
- Na miejscu pracują policja i nadzór ruchu, zablokowany jest buspas oraz pas dojazdowy. Włączanie do ruchu odbywa się wolniej, tworzy się korek zarówno na Trasie Łazienkowskiej, jak i Wisłostradzie - przekazał po godzinie 16.
Wypadek z udziałem motocyklisty
Podinspektor Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji potwierdziła, że zgłoszenie wpłynęło o godzinie 15.25. - Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym marki Volkswagen. Następnie odbił się od samochodu i uderzył jeszcze w autobus. Kierujący jednośladem został zabrany do szpitala - poinformowała.
Źródło: tvnwarszawa.pl