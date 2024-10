Więzienie za jazdę motocyklem mimo dożywotniego zakazu. Skazany mężczyzna aresztowany na rozprawie

Wśród komentarzy pojawił się zarzut, że to "pokazówka medialna". Prokuratura odpowiedziała na to: "Krzysztof K. kilkukrotnie łamał przepisy i stanowił niebezpieczeństwo dla innych. Został aresztowany, gdyż uznano, że istnieje obawa ukrywania się do czego mógłby go motywować surowy wyrok. Pokazówka medialna? Jeśli będzie jednego wypadku mniej, to takich info będzie więcej".