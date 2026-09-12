Motocyklista potrącił dwoje pieszych. "Przechodzili w miejscu niedozwolonym"
Zgłoszenie o wypadku na ulicy Emilii Plater wpłynęło do służb w piątek po godzinie 22. Doszło do niego na wysokości Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki.
- Wstępne ustalenia wskazują, że piesi przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i zostali potrąceni przez kierującego motocyklem marki Honda, który poruszał się lewym pasem jezdni w kierunku ulicy Świętokrzyskiej - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Dwoje poszkodowanych
Na miejscu wypadku pracowali policjanci, ratownicy medyczni i strażacy. Dwie osoby zostały poszkodowane. To 27-letni motocyklista oraz 75-letnia piesza. Oboje trafili do szpitala. Towarzyszący kobiecie mężczyzna nie wymagał hospitalizacji.
- Motocyklista był trzeźwy. Piesza, z uwagi na stan zdrowa, nie została na miejscu przebadana pod kątem trzeźwości. Została jej pobrana krew do dalszych badań - mówi policjant.