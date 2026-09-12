Śródmieście Motocyklista potrącił dwoje pieszych. "Przechodzili w miejscu niedozwolonym" Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Patrycja Orłowska / TVN24

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Zgłoszenie o wypadku na ulicy Emilii Plater wpłynęło do służb w piątek po godzinie 22. Doszło do niego na wysokości Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki.

- Wstępne ustalenia wskazują, że piesi przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i zostali potrąceni przez kierującego motocyklem marki Honda, który poruszał się lewym pasem jezdni w kierunku ulicy Świętokrzyskiej - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Dwoje poszkodowanych

Na miejscu wypadku pracowali policjanci, ratownicy medyczni i strażacy. Dwie osoby zostały poszkodowane. To 27-letni motocyklista oraz 75-letnia piesza. Oboje trafili do szpitala. Towarzyszący kobiecie mężczyzna nie wymagał hospitalizacji.

- Motocyklista był trzeźwy. Piesza, z uwagi na stan zdrowa, nie została na miejscu przebadana pod kątem trzeźwości. Została jej pobrana krew do dalszych badań - mówi policjant.