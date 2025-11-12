Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście

Ostatni uczestnicy marszu docierają na most Poniatowskiego Źródło: TVN24

We wtorek po południu ulicami Śródmieścia i Pragi Południe przeszedł marsz środowisk narodowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w którym wzięli udział prezydent Karol Nawrocki, politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Uczestnicy pochodu wyruszyli z ronda Dmowskiego i Alejami Jerozolimskimi oraz mostem Poniatowskiego przeszli na Saską Kępę, gdzie na błoniach Stadionu Narodowego odbywały się występy artystyczne i przemówienia polityczne.

Podczas zgromadzenia na moście Poniatowskiego zgasły latarnie, co nie umknęło uwadze uczestników. Brak oświetlenia był odczuwalny, gdy pojedyncze grupy korzystały z przeprawy, aby powrócić z Pragi do centrum miasta.

Uczestnicy Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego Źródło: Paweł Supernak / PAP

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie takiej sytuacji. Widzimy na nim, że most pogrążony jest w ciemności, a w tle rysują się światła Alej Jerozolimskich. "Akurat dzisiaj na trasie Marszu Niepodległości padło całe oświetlenie. Niesamowity zbieg okoliczności" - brzmi głos w tle nagrania.

Pod wpisem pojawiły się komentarze sugerujące, że władze miasta specjalnie "utrudniły" świętowanie uczestnikom marszu. "Trzask (prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski- red.) w centrum kryzysowym pewnie usłyszał, co śpiewają i stwierdził, że korki wykręci od oświetlenia" - pisał jeden z komentujących.

Awaria oświetlenia

Stołeczni drogowcy przekazali naszej redakcji, że na moście Poniatowskiego doszło we wtorek po południu do awarii.

- Najpewniej jest to związane z remontem wiaduktu mostu Poniatowskiego, a konkretniej z tym, że na wysokości Wybrzeża Kościuszkowskiego działa tymczasowa sygnalizacja, która wpływa na zasilanie oświetlenia mostu - informuje Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Dodaje, że taka sytuacja nie wydarzyła się po raz pierwszy. Również 4 listopada pojawił się problem z bezpiecznikiem podczas włączania oświetlenia o zmierzchu.

- We wtorek sytuacja się powtórzyła. Znów chodziło o bezpiecznik - wyjaśnia Dziubiński. - Zgłoszenie o ciemnych latarniach otrzymaliśmy o godzinie 16.33, o 17.20 oświetlenie już działało - zaznacza.

