Śródmieście

Z centrum Warszawy odholowano monster trucka

Monster truck w centrum Warszawy
Monster truck w centrum Warszawy
Źródło: KSP
Policjanci ze stołecznej drogówki skontrolowali pojazd typu monster truck, który zauważyli w samym centrum Warszawy. Znaleźli uchybienia, których skutkiem było odholowanie pojazdu. Kierowcy grozi grzywna.

W środę przed południem policja interweniowała wobec kierowcy monster trucka na ulicy Marszałkowskiej, na wysokości Domów Centrum.

"Istotne nieprawidłowości"

"Patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli pojazd marki Dodge, konstrukcyjnie zmodyfikowany do postaci tzw. monster trucka. Kontrola miała charakter standardowy i wynikała z nietypowych gabarytów pojazdu" - poinformowała w komunikacie zamieszonym w mediach społecznościowych Komenda Stołeczna Policji.

Dalej napisała, że kierowca okazał zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, wydane przez starostę, a także policę OC. "Jednak szczegółowa weryfikacja dokumentów wykazała istotne nieprawidłowości" - zastrzegła KSP.

Policjanci ustalili, że numer VIN pojazdu nie zgadzał się z numerem wskazanym w okazanym zezwoleniu, co w praktyce - jak uznali - oznacza brak ważnego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Ponadto polisa OC, przypisana do numeru VIN, nie obejmowała kontrolowanego pojazdu. Funkcjonariusze dostrzegli też wyciek oleju z mostu napędowego.

Monster truck w centrum Warszawy
Monster truck w centrum Warszawy
Źródło: KSP

Auto odholowano

"Pojazdy tego typu, aby móc poruszać się po drogach muszą spełniać dwa warunki: posiadać ważne zezwolenie przypisanego do konkretnego pojazdu (VIN), a także posiadać ważne ubezpieczenie OC. W tym przypadku żaden z tych warunków nie został spełniony" - podkreśliła KSP.

W wyniku kontroli kierujący został ukarany mandatem, a samochód odjechał na lawecie. Informację o braku OC przekazano do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. "Kierowca musi liczyć się z wysoką grzywną" - podsumowali funkcjonariusze.

Czytaj też: Kolejarze zlikwidowali parking, auto utknęło na placu budowy

Klatka kluczowa-346498
Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Czytaj także:
Wypadek w miejscowości Zbyszyno
Bus w rowie, sześć kobiet w szpitalu
Okolice
Mężczyzna poszukiwany listem gończym został zatrzymany
Był poszukiwany. Policjanci zatrzymali go w pracy
Okolice
Policyjna akcja na Mokotowie
Zlikwidowali nielegalne salony gier
Bielany
Miasto kupiło Zajazd Napoleoński
Radni się zgodzili, miasto kupi Zajazd Napoleoński
Wawer
Wypadek w Mszczonowie
Pijany kierowca rażąco przekroczył prędkość. Zginął pasażer
Okolice
Dzwony z dzwonnicy w wyniku pożaru i akcji pożarniczej zostały uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić
Dzwonnica spłonęła, dzwony trafiły do rejestru zabytków
Praga Południe
Remont "Grubej Kaśki"
"Gruba Kaśka" przechodzi metamorfozę. Pod okiem konserwatora i ornitologa
Prokuratura ujawnia kluczowe ustalenia w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa
Nagrały nagą podopieczną. Trzy osoby z wyrokami
Okolice
Jechali kupić nowy samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Żaden nie powinien kierować, ojciec i syn jechali kupić auto
Okolice
Dachowanie na Kruczkowskiego
Dachowanie pod Mostem Poniatowskiego. Dwie osoby w szpitalu
Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
Faktury z podmienionym numerem konta wysłane z firmowej skrzynki
Okolice
40-latek został zatrzymany
Liczyli się tym, że może użyć broni. Ściągnęli kontrterrorystów
Okolice
Maciej Binkowski
Ruch Narodowy ma przedstawiciela w Radzie Warszawy. Odszedł z PiS
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Wędkarz zauważył zwłoki w rzece
Okolice
Wypadek w Łomiankach
Trzecia ofiara wypadku. W nocy zmarł 20-latek
Okolice
Wypadek na strzelnicy (zdj. ilustracyjne)
Żołnierz na strzelnicy postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej
Okolice
Protest w obronie topoli
Zebrali się, by bronić wyjątkowego drzewa
Praga Południe
Stacja kolejowa w Otwocku
Od soboty duże zmiany w Radości i Falenicy
Okolice
Policja rozbiła gang zajmujący się przestępczością samochodową
Kradzieże aut, wyłudzenia. Mieli nawet swojego "kaskadera"
Okolice
Pożar autobusu w Wawrze
Miejski autobus stanął w ogniu
Wawer
Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden kierowca przepuścił, drugi uderzył. Dramatyczny finał
Okolice
Renowacja kaplicy na wolskim cmentarzu prawosławnym
Bogurodzica, cherubiny i anioły. Nikt nie wiedział, co jest pod tynkiem
Wola
Mężczyznę rozpoznał dyżurny
Dachowanie, ucieczka i niespodziewana wizyta na komendzie. Tak wpadł 24-latek
Okolice
Protest przeciwko odłowowi dzików
Protest pod oknami Trzaskowskiego. "Dzik jest dobry, ratusz zły"
Poszukiwany listem gończym został zatrzymany na lotnisku
Lotnisko, hala odlotów i kajdanki. Nieudana ucieczka do Holandii
Włochy
Potrącenie rowerzysty przed rosyjską ambasadą
Kurier potrącony przez samochód rosyjskiej ambasady
Mokotów
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
Odcinkowy pomiar prędkości na Wisłostradzie
Dariusz Gałązka
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Brutalne zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy przebadali Bartosza G.
Okolice
Wypadek w Łomiankach
Areszty po tragedii. Prokuratura o "przerzucaniu się odpowiedzialnością"
Okolice
Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie
Pili razem alkohol w garażu. Doszło do ataku nożem
Okolice
