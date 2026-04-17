Śródmieście Z centrum Warszawy odholowano monster trucka

W środę przed południem policja interweniowała wobec kierowcy monster trucka na ulicy Marszałkowskiej, na wysokości Domów Centrum.

"Istotne nieprawidłowości"

"Patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli pojazd marki Dodge, konstrukcyjnie zmodyfikowany do postaci tzw. monster trucka. Kontrola miała charakter standardowy i wynikała z nietypowych gabarytów pojazdu" - poinformowała w komunikacie zamieszonym w mediach społecznościowych Komenda Stołeczna Policji.

Dalej napisała, że kierowca okazał zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, wydane przez starostę, a także policę OC. "Jednak szczegółowa weryfikacja dokumentów wykazała istotne nieprawidłowości" - zastrzegła KSP.

Policjanci ustalili, że numer VIN pojazdu nie zgadzał się z numerem wskazanym w okazanym zezwoleniu, co w praktyce - jak uznali - oznacza brak ważnego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Ponadto polisa OC, przypisana do numeru VIN, nie obejmowała kontrolowanego pojazdu. Funkcjonariusze dostrzegli też wyciek oleju z mostu napędowego.

Auto odholowano

"Pojazdy tego typu, aby móc poruszać się po drogach muszą spełniać dwa warunki: posiadać ważne zezwolenie przypisanego do konkretnego pojazdu (VIN), a także posiadać ważne ubezpieczenie OC. W tym przypadku żaden z tych warunków nie został spełniony" - podkreśliła KSP.

W wyniku kontroli kierujący został ukarany mandatem, a samochód odjechał na lawecie. Informację o braku OC przekazano do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. "Kierowca musi liczyć się z wysoką grzywną" - podsumowali funkcjonariusze.

