Miasto, którego już nie ma. Odkrycia z placu Centralnego

Podczas prac archeologicznych na powstającym placu Centralnym znaleziono liczne pamiątki. To rzeczy po lokalach usługowych zasypanych kamienic dawnej ulicy Złotej. Wśród znalezisk są między innymi: XIX i XX-wieczne monety, biżuteria, flakoniki po perfumach i lekarstwach oraz guziki. Zabytkowe artefakty będzie można obejrzeć w maju podczas Nocy Muzeów na wystawie "W drodze na plac".

W czwartek na konferencji prezentującej artefakty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że to pamiątki odkryte podczas remontu placu Centralnego. - Jest tak, że gdy zabieramy się za realizację inwestycji w samym centrum miasta, to okazuje się, że odkrywamy żywą tkankę miejską, ślady historii miasta i stąd inicjatywa, żeby te ślady zakonserwować i pokazać warszawiakom - powiedział.

Wystawa przed wejściem do Pałacu Kultury

Varsavianista Ryszard Mączewski przekazał, że za dwa miesiące zostanie otwarta wystawa, tuż przed wejściem do Pałacu Kultury przedstawiająca zarówno historię tego fragmentu miasta, jak i artefakty, które zostały znalezione w czasie prac archeologicznych.

- Są to między innymi guziki znalezione w piwnicy składu materiałów krawieckich jednej z kamienic, które stały w tych okolicach a także buteleczki po kosmetykach i medykamentach znalezione w piwnicy innego sklepu oraz bardzo ciekawa kolekcja XIX-wiecznych monet, ukryta prawdopodobnie w piwnicy, rozłożone na powierzchni 1,5 metra kwadratowego - wyjaśnił.

Zaznaczył, że miasto, które zwiedzający zobaczą na wystawie, to zupełnie inne miasto.

Historia spod ziemi

- Historia tego miejsca zaczyna w połowie XIX wieku, kiedy nieopodal powstaje dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. On jest bodźcem do zabudowy tej części miasta. Na zachód od Marszałkowskiej powstają liczne kamienice czynszowe, w parterach tych kamienic jest dużo sklepów, lokali usługowych i barów. To jest żyjąca część miasta - powiedział Mączewski.