Śródmieście Nikt nie chciał budować nowej Polonii. Ratusz uruchamia plan B Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Rafał Trzaskowski o stadionie Polonii Warszawa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego wymagała od wykonawcy sfinansowania całej inwestycji z własnych środków i utrzymania obiektów przez 20 lat. Podmiot prywatny miał zarabiać tylko na małej części kompleksu - budynku Centrum Wsparcie Sportu i podziemnego parkingu. "Podmiotów zdolnych podjąć takie zobowiązanie jest w Europie kilka i to one tworzyły całą pulę uczestników tego postępowania" - wskazują urzędnicy w komunikacie. Do udziału w postępowaniu dopuszczono cztery podmioty: konsorcjum Acciona Concesiones z Mostostalem Warszawa, STRABAG, Project Development 4 oraz DORACO.

Jednak w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla modernizacji Ośrodka Polonia przy ulicy Konwiktorskiej 6 nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z prawem zamówień publicznych postępowanie zostanie unieważnione.

Jak przekazał ratusz, przy inwestycji tej skali równolegle z prowadzonym postępowaniem przygotowuje się warianty realizacji. "Ratusz to zrobił, dlatego Warszawa nie zaczyna dziś od zera. Miasto ma prawomocne pozwolenie na budowę, pełne prawa do projektu i środki zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej" - zaznaczono.

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Budowa ma ruszyć w przyszłym roku

Przy Konwiktorskiej ma powstać stadion piłkarski, hala sportowo-widowiskowa, Centrum Wsparcia Sportu, parking podziemny. Pozwolenie jest prawomocne.

"Miasto dysponuje także uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi w toku przygotowania inwestycji, w tym uzgodnieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniem wodnoprawnym" - wyliczył urząd miasta.

Harmonogram zakłada rozpoczęcie budowy w 2027 roku, w okresie ważności pozwolenia.

Stadion Polonii Warszawa na wizualizacjach Wizualizacja stadionu Polonii Źródło zdjęcia: UM Warszawa Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) Źródło zdjęcia: UM Warszawa Wizualizacja stadionu Polonii Źródło zdjęcia: JSK Architekci Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) Źródło zdjęcia: UM Warszawa Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) Źródło zdjęcia: UM Warszawa Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje) Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Projekt pozostaje ten sam

Projekt przygotowała pracownia JSK Architekci, autor koncepcji wybranej w konkursie architektonicznym. Jak poinformował ratusz, umowa z pracownią przeniosła na urząd miasta pełnię autorskich praw majątkowych. Obejmują one prawo do wykorzystania dokumentacji do realizacji robót i do wykonania na jej podstawie kolejnych projektów.

"Umowa od początku zakładała, że inwestycję może realizować podmiot inny niż miasto. Projekt wykonawczy powstanie więc bez nowego konkursu i bez dodatkowych zgód. Umowa z autorami projektu obowiązuje do końca 2027 roku" - dodano.

Przedsięwzięcie figuruje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy, z limitem 832 milionów złotych, potwierdzonym uchwałą Rady Warszawy z 27 sierpnia 2026 roku.

"Zadanie nie powstaje od nowa – punktem wyjścia jest pozycja budżetowa z pełnym limitem zobowiązań. Ostateczną wartość inwestycji ustali przetarg, a zapis w Wieloletniej Prognozie Finansowej rada miasta dostosuje do przyjętego harmonogramu realizacji" - wyjaśnił ratusz.

Inwestycją zajmie się miejska spółka

Za inwestycję będzie odpowiadać miejska spółka (ratusz nie sprecyzował która). Miasto udostępni jej teren i dokumentację projektową. Spółka wyłoni generalnego wykonawcę w przetargu według prawa zamówień publicznych, w jednym postępowaniu na projekt wykonawczy i roboty budowlane.

"W takim przetargu może wziąć udział znacznie więcej firm niż w partnerstwie publiczno-prywatnym, a wtedy o cenie decyduje konkurencja" - czytamy w komunikacie.

Szczegóły rozwiązania i harmonogram ratusz ma przedstawić w ciągu dwóch tygodni. Urzędnicy zaznaczyli jednocześnie, że przygotowanie postępowania na wybór generalnego wykonawcy zaplanowano tak, aby budowa ruszyła w 2027 roku.

Urząd miasta zapewnił, że powstanie wszystko, co przewiduje projekt: stadion, hala sportowa, Centrum Wsparcia Sportu, parking podziemny i nowa, otwarta przestrzeń miejska przy Konwiktorskiej.

Projekt powstał osiem lat temu

Konkurs na nowy stadion dla Polonii i pozostałe budynki ogłoszono w 2018 roku, rok później został rozstrzygnięty. Wygrała go pracownia JSK Architekci, ta sama która zaprojektowała dwie inne stadiony: Legii w Śródmieściu i Narodowy na Pradze Południe. Koncepcja powędrowała na półkę.

Do listopada roku 2020 był czas zawieszenia, w tym okresie nastąpiły zmiany właścicielskie w Polonii Warszawa - klub piłkarski przejął francusko-polski przedsiębiorca Grégoire Nitot, właściciel informatycznej firmy Sii, stabilizowała się sytuacja finansowa klubu. Wtedy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o przystąpieniu do procedury partnerstwa publiczno-prywatnego. Procedura PPP jest skomplikowana i czasochłonna. W ciągu kilku lat odbyły się wszystkie przewidziane rundy negocjacji finansowych, technicznych i prawnych. Podpisanie umowy miało nastąpić w drugim kwartale 2026 roku.