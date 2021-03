Pokazała w sieci, jak rozbija nos zabytkowego aniołka. Sześć firm chce naprawić rzeźbę

Od 15 do 153 tysięcy złotych

Do przetargu stanęło sześć firm. Rozpiętość ofert była ogromna: od 15 do 153 tysięcy złotych. Najniższą złożyło warszawskie Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków Mateusz (15,6 tysiąca złotych) i zadeklarowała, że ukończy pracę w 10 tygodni od dnia wprowadzenia na budowę. Biuro Konserwacji Zabytków Owczarek zaproponowało 19,4 tysiąca złotych i czas realizacji 50 dni od podpisania umowy. Renova Project wyceniła prace na 29,5 tysiąca złotych i wykonanie ich w ciągu ośmiu tygodni. Kolejne trzy oferty to: Galeria Czystości (40 tys. zł, 30 dni), Base Art (40,6 tys. zł, 45 dni) i Nobile Polska (153,7 tys. zł, termin do 10 września 2021 roku).