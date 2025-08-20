Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo

Nowa komendant chce pokazać, dlaczego praca w straży miejskiej jest ważna (wideo z lipca 2022) Źródło: TVN24

Od dłuższego czasu stołeczna straż miejska zmaga się z brakami kadrowymi. Brak rąk do pracy przekłada się na wolniejszą obsługę zgłoszeń od mieszkańców. Widać to szczególnie na przykładzie nieprawidłowego parkowania. Wielu kierowców, którzy rozjeżdżają zieleń lub zastawiają chodniki, pozostaje bezkarnych. Mieszkańcy skarżą się, że zanim strażnicy dotrą pod adres zgłoszenia, taki delikwent zdąży odjechać. Niekiedy czas realizacji interwencji wynosi kilkadziesiąt godzin. Również kontrole Strefy Czystego Transportu nie przynoszą spektakularnych efektów.

Liczba wakatów spadła o połowę

W maju 2022 roku, kiedy stanowisko komendanta obejmowała Magdalena Ejsmont, liczba nieobsadzonych etatów wynosiła 324, czyli brakowało około 15 procent obsady. Liczba wakatów powoli, ale sukcesywnie zaczęła się zmniejszać. W listopadzie 2024 roku było 296 nieobsadzonych stanowisk.

Na przełomie lutego i marca miasto przeprowadziło kampanię zachęcającą do podejmowania pracy w formacji. W tym tygodniu stołeczny ratusz poinformował, że akcja spotkała się ze sporym odzewem. "Do końca lipca w formacji pracę podjęło już 115 nowych funkcjonariuszy" - przekazał ratusz.

Referat prasowy straży miejskiej wskazał, że obecnie do obsadzenia pozostało 167 stanowisk. Urzędnicy zachęceni sukcesem pierwszej kampanii, ruszyli z kolejną.

Na co może liczyć nowy strażnik?

"Dziś osoba podejmująca pracę, już od momentu przystąpienia do szkoleń (tzw. kurs podstawowy) otrzymuje wynagrodzenie o podstawie 6 700 zł brutto. Do tego dochodzi dodatek za wysługę lat, po pomyślnym ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu strażnik może liczyć na premię, a po przepracowaniu roku – także trzynastą pensję" - wyjaśnia w komunikacie ratusz.

Funkcjonariusze tej formacji mają do dyspozycji pakiet socjalny obejmujący między innymi: dopłaty do nauki i wczasów, program mieszkań pracowniczych, preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i prywatnej opieki zdrowotnej (także dla rodzin), zniżkę 35 proc. na dojazdy Kolejami Mazowieckimi.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby podjąć pracę, nie są wyśrubowane. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie, uregulowany stosunek do służby wojskowej i nienaganną opinię. Wymagana jest niekaralność potwierdzona wypisem z KRK oraz odpowiednia sprawność fizyczna i psychiczna.