Śródmieście U stóp Pałacu Kultury i Nauki zagrają o mistrzostwo świata Piotr Bakalarski |

Kapitanka polskiej reprezentacji kobiet w koszykówce 3x3 Aleksandra Zięmborska Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

Z parkingu obok tzw. Placu Centralnego pozbyto się samochodów. Stoi tam już zadaszona arena, trwa jeszcze budowa trybun dla kibiców. Od 1 do 7 czerwca w centrum Warszawy odbędą się mistrzostwa świata w koszykówce 3x3. To najbardziej widowiskowa odmiana basketu. Rywalizują zespoły trzyosobowe, grają na jeden kosz, meczom cały czas towarzyszy dynamiczna muzyka. Wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie 21 punktów lub w ciągu 10 minut uzyska lepszy wynik.

Południowe mecze obejrzysz za darmo

- Koszykówka trzy na trzy ma źródła w koszykówce ulicznej, czyli dyscyplinie dostępnej dla każdego. Zachęcam do wspierania naszych reprezentantów i reprezentantek. Gorąca atmosfera na pewno pomoże naszych dziewczynom i naszym chłopcom - zapraszał do kibicowania Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, podczas wtorkowej konferencji prasowej. I zapewniał, że organizatorzy są gotowi na przyjęcie 40 narodowych ekip, które przyjadę na mistrzostwa.

- Są jeszcze bilety na mecze reprezentacji Polski, to będzie w sesji wieczornej. Sesje południowe, trwające od godziny 12 do 16, są za darmo, nie biletujemy ich. Zachęcamy każdego, by wejść choćby na chwilę zobaczyć, jak kapitalny, prosty i emocjonujący jest to sport - mówił Bachański.

Prezes PZKosz przekonywał, żeby wstąpić do strefy kibica "choćby na chwilę", bo na 13 tysiącach metrów kwadratowych wokół głównej areny przygotowano wiele atrakcji. - Głównie związanych z koszykówką, ze sportem, ale też występów muzycznych - zapowiadał, dowodząc, że ten rodzaj koszykówki jest silnie związany z popkulturą.

Najpierw mistrzostwa Warszawy

- Mam nadzieję, że dostarczymy wielu emocji, że będziemy walczyć do ostatniego meczu. Nie mogę obiecać medali, ale mogę obiecać walkę o nie - mówiła Aleksandra Zięmborska, kapitanka polskiej reprezentacji kobiet w koszykówce 3x3. - Mam nadzieję, że wiele osób zainteresuje się koszykówką dzięki tej imprezie, że wypromujemy tę dyscyplinę w naszym kraju. Z piłką nożną rywalizować nie będziemy, ale może koszykówka stanie się drugim w kolejce sportem narodowym - dodała.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przypomniał, że zanim na arenę wejdą uczestnicy i uczestniczki mistrzostw świata, odbędą się na niej mistrzostwa Warszawy. Zachęcał, by kibice przyjeżdżali na mecze komunikacją publiczną. - Wybraliśmy miejsce, które jest świetnie skomunikowane - tłumaczył. - Cieszymy się, że Warszawa będzie miejscem, w którym będą ogniskować się emocje - podsumował Trzaskowski.

