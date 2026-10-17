Śródmieście Słynna kamienica w opłakanym stanie. Ministerstwo jednak jej nie chce Piotr Bakalarski |

Kamienica po Empiku wymaga generalnego remontu (wideo z 2025r.) Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

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Kamienica pod adresem Nowy Świat 15/17 przez ponad 70 lat była siedzibą Empiku. Po jego wyprowadzce w 2022 roku budynek jest zamknięty na cztery spusty, a jego elewacja znajduje się w coraz gorszym stanie. Pustostan w prestiżowej lokalizacji, tuż obok palmy na rondzie de Gaulle'a, która właśnie zyskuje zieloną oprawę, kłuje w oczy.

Po zamknięciu salonu był plan, by w kamienicy utworzyć wydział obsługi urzędu wojewódzkiego, ale oferty na remont okazały się zbyt wysokie. Obiekt znów trafił pod skrzydła samorządu. Ratusz postanowił, że wydzierżawi go na 10 lat, a koszty generalnego remontu sceduje na najemcę. Sprawa utknęła na rok, ponieważ pojawiły się roszczenia do nieruchomości zgłoszone przez spółkę RUCH.

NCK nie przejmie kamienicy po Empiku

A kiedy udało się tę sprawę wyczyścić i miasto zabrało się za przygotowanie przetargu, na horyzoncie pojawiło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Procedurę przetargową wstrzymano, ponieważ resort kultury chciał umieścić tam jedną z podległych sobie instytucji. Rok po ujawnieniu tego planu przez tvnwarszawa.pl, ministra kultury Marta Cienkowska zdradziła, że budynek może stać się siedzibą Narodowego Centrum Kultury. Jak się dowiadujemy, to już nieaktualne.

"Po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji prawnej nieruchomości przy Nowym Świecie 15/17 (dawny Empik) Narodowe Centrum Kultury zrezygnowało z podejmowania działań mających na celu przejęcie nieruchomości i stworzenie tam przestrzeni będącej w dyspozycji instytucji" - potwierdziła Małgorzata Feusette-Czyżewska, kierowniczka działu komunikacji NCK.

Kamienica przy Nowym Świecie 15/17 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Ratusz szuka publicznego najemcy

Piłka wróciła zatem do stołecznego ratusza. Ten przyznaje, że nie zapadła ostateczna decyzja w sprawie docelowego przeznaczenia nieruchomości.

"Budynek ma służyć celom publicznym i nie jest przewidziany pod wynajem komercyjny. Trwają rozmowy z potencjalnie zainteresowanymi jednostkami - instytucjami publicznymi, by wypracować właściwą formę udostępnienia i zagospodarowania nieruchomości. Jesteśmy też w stałym kontakcie z wojewodą mazowieckim, bo nieruchomość należy do Skarbu Państwa, nie do miasta, dlatego strategiczne decyzje podejmuje przedstawiciel administracji rządowej, nie samorząd" - poinformowała nas Monika Beuth, rzeczniczka ratusza.

Przeprowadzili doraźne naprawy

Zapewniła, że wykonano szereg prac zabezpieczających, aby zabytkowy budynek nie popadł w ruinę.

"Zabezpieczyliśmy uszkodzone schody, sprawdziliśmy i uruchomiliśmy instalacje: wodną i centralnego ogrzewania, naprawiliśmy panele podłogowe, sprawdziliśmy stan stropów oraz poszycia dachowego i uszczelniliśmy je tam, gdzie była taka konieczność. W ramach prac remontowych usunęliśmy też odspojony tynk ze ścian zewnętrznych, naprawiliśmy uszkodzone drewniane drzwi, oczyściliśmy i naprawiliśmy orynnowanie" - wyliczyła urzędniczka.

W kwestii generalnego remontu gmachu, Warszawa liczy na dotację wojewody. W lipcu stołeczni urzędnicy wystąpili z wnioskiem w tej sprawie.

Kamienica przy Nowym Świecie 15/17 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Socrealistyczna kamienica zabytek

Socrealistyczną kamienicę zbudowano w latach 1949-1950 roku. Na elewacji po stornie Alej Jerozolimskich wykuto charakterystyczny napis: CAŁY NARÓD BUDUJE SWOJĄ STOLICĘ. Łącznik z sąsiednim budynkiem ozdobiono mozaiką przedstawiającą scenę zamachu na Café Club, kawiarnię tylko dla Niemców, która działała w tej okolicy w czasie okupacji.

W 1951 w budynku otwarto Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, czyli protoplastę Empiku. Od 2022 roku obiekt znajduje się w rejestrze zabytków.