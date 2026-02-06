Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą

Zarząd Oczyszczania Miasta pokazał na zdjęciach, jak działają spryskiwacze.
"Robią to same"
"Mamy w Warszawie takie ulice, które nie są posypywane, a polewane, czy dokładniej spryskiwane. I w dodatku robią to jakby... same.️ Tak właśnie jest na wjazdach i wyjazdach tunelu Wisłostrady. Jest tam system, który automatycznie reaguje na ryzyko zamarzania wilgoci i w razie potrzeby natychmiastowo zastępuje działania posypywarek" - tłumaczy jednostka odpowiedzialna w Warszawie za odśnieżanie i odladzanie ulic.
Jak to działa? Czujniki w jezdniach zbierają informacje o sytuacji meteorologicznej i stanie nawierzchni. "Jeśli wynika z nich, że jest zagrożenie gołoledzią, wtedy system się uruchamia i automatycznie rozpryskuje środek, który zapobiega śliskości" - opisuje ZOM.
Ostrzeżenia przed marznącym deszczem
Według najnowszych prognoz, w weekend znów w stolicy pojawią się mgły i opady marznące. Z każdym kolejnym dniem temperatura będzie spadać - szykuje się powrót silnego mrozu. Na termometrach nocą zobaczymy nawet -20 stopni.
IMGW wydał ostrzeżenia przed marznącymi deszczami. Obowiązują one także dla województwa mazowieckiego, poza powiatami znajdującymi się w jego południowej i południowo-wschodniej części.
Opracowała Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: ZOM