Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą

Marznące opady w Warszawie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zarząd Oczyszczania Miasta pokazał na zdjęciach, jak działają spryskiwacze.

Minifontanny w tunelu Wisłostrady Źródło: ZOM

"Robią to same"

"Mamy w Warszawie takie ulice, które nie są posypywane, a polewane, czy dokładniej spryskiwane. I w dodatku robią to jakby... same.️ Tak właśnie jest na wjazdach i wyjazdach tunelu Wisłostrady. Jest tam system, który automatycznie reaguje na ryzyko zamarzania wilgoci i w razie potrzeby natychmiastowo zastępuje działania posypywarek" - tłumaczy jednostka odpowiedzialna w Warszawie za odśnieżanie i odladzanie ulic.

Jak to działa? Czujniki w jezdniach zbierają informacje o sytuacji meteorologicznej i stanie nawierzchni. "Jeśli wynika z nich, że jest zagrożenie gołoledzią, wtedy system się uruchamia i automatycznie rozpryskuje środek, który zapobiega śliskości" - opisuje ZOM.

Minifontanny w tunelu Wisłostrady Źródło: ZOM

Ostrzeżenia przed marznącym deszczem

Według najnowszych prognoz, w weekend znów w stolicy pojawią się mgły i opady marznące. Z każdym kolejnym dniem temperatura będzie spadać - szykuje się powrót silnego mrozu. Na termometrach nocą zobaczymy nawet -20 stopni.

IMGW wydał ostrzeżenia przed marznącymi deszczami. Obowiązują one także dla województwa mazowieckiego, poza powiatami znajdującymi się w jego południowej i południowo-wschodniej części.

Opracowała Katarzyna Kędra