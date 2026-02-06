Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą

Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Marznące opady w Warszawie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wielu kierowców przy wjeździe do tunelu Wisłostrady mogło w ostatnim czasie zauważyć minifontanny na środku jezdni. Zarząd Oczyszczania Miasta tłumaczy, że spryskiwacze uruchamiają czujniki przy zagrożeniu gołoledzią i polewają jezdnię specjalnym środkiem zapobiegającym śliskości.

Zarząd Oczyszczania Miasta pokazał na zdjęciach, jak działają spryskiwacze.

Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Źródło: ZOM

"Robią to same"

"Mamy w Warszawie takie ulice, które nie są posypywane, a polewane, czy dokładniej spryskiwane. I w dodatku robią to jakby... same.️ Tak właśnie jest na wjazdach i wyjazdach tunelu Wisłostrady. Jest tam system, który automatycznie reaguje na ryzyko zamarzania wilgoci i w razie potrzeby natychmiastowo zastępuje działania posypywarek" - tłumaczy jednostka odpowiedzialna w Warszawie za odśnieżanie i odladzanie ulic.

Jak to działa? Czujniki w jezdniach zbierają informacje o sytuacji meteorologicznej i stanie nawierzchni. "Jeśli wynika z nich, że jest zagrożenie gołoledzią, wtedy system się uruchamia i automatycznie rozpryskuje środek, który zapobiega śliskości" - opisuje ZOM.

Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Źródło: ZOM

Ostrzeżenia przed marznącym deszczem

Według najnowszych prognoz, w weekend znów w stolicy pojawią się mgły i opady marznące. Z każdym kolejnym dniem temperatura będzie spadać - szykuje się powrót silnego mrozu. Na termometrach nocą zobaczymy nawet -20 stopni.

IMGW wydał ostrzeżenia przed marznącymi deszczami. Obowiązują one także dla województwa mazowieckiego, poza powiatami znajdującymi się w jego południowej i południowo-wschodniej części.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Gołoledź, opady marznące, noc
Noc przyniesie trudną pogodę
METEO
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Posypywarki na ulicach Warszawy
Jedna z droższych zim ostatnich lat. Na odśnieżanie idą miliony

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZOM

Udostępnij:
Tagi:
pogoda
Czytaj także:
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
Włochy
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Przygnębiający widok. Wycięli 74 drzewa w Ogrodzie Saskim
Śródmieście
Sprawa "rondziarza" w prokuraturze okręgowej
65 podejrzanych zdarzeń. Osoby "celowo doprowadzały do kolizji"
Ochota
Budowa mostu Krasińskiego przełożona
Targówek i Białołęka chcą mostu. Żoliborz osamotniony w sprzeciwie
Targówek
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej. Sąd rozpatrzył zażalenie na areszt
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Wyglądały
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Nie przeżył
Okolice
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Żoliborz
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
26 martwych psów i "liczne zaniedbania" w Sobolewie. Prokuratura prześwietla schronisko
Okolice
Policjant pomógł wyczerpanej seniorce
Seniorka nie mogła dojść do domu. Prosiła o pomoc, nikt nie reagował
Okolice
Utrudnienia na A2 po kolizjach
Utrudnienia na A2 po dwóch kolizjach
Okolice
Warunki panujące w schronisku w Kuflewie
Prokurator wszedł do "nielegalnego schroniska". Minister: to obszar patologii
Okolice
Celowo wprowadził autobus w poślizg
"Rozbujał" autobus, żeby sprawić frajdę pasażerom. Trafił na radiowóz
Okolice
Teren Fortu Wawrzyszew okala fosa
Planują tunele, działkowcy boją się o wodę. "Ona przesądza o życiu lub śmierci wielu zwierząt"
Dariusz Gałązka
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Pilot policyjnego Black Hawka oskarżony. Sąd podejmie ważną decyzję o procesie
Okolice
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
BIZNES
Policja zakończyła poszukiwania zaginionej 18-latki (zdj. ilustracyjne)
Powiedziała, że idzie odebrać paczkę. Znaleźli jej ciało
Okolice
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W wieżowcu zawalił się sufit, parter zalała woda
Wola
Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej
Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę
Śródmieście
Awaria wodociągowa w Warszawie
Szpital, przedszkole i urząd bez wody. Awaria
Wola
Budowa ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii budzi niepokój mieszkanców
Stare plany na nową drogę. "Wywłaszczenia w atmosferze terroru"
Alicja Glinianowicz
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Od sikorki do bociana. Tu trafią dzikie ptaki potrzebujące pomocy
Praga Północ
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
Okolice
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i areszt
Praga Północ
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Śródmieście
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie w budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Bemowo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Okolice
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki