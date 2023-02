Minął termin na wymianę, ale kilka tysięcy kopciuchów wciąż dymi w Warszawie. Mimo grożących mandatów

W 2017 roku w Warszawie było aż 15 tysięcy pozaklasowych pieców na węgiel lub drewno, potocznie zwanych kopciuchami. Dzięki ich sukcesywnej likwidacji w lokalach komunalnych i miejskim dotacjom dla mieszkańców, ta liczba zmalała do 4,4 tysiąca. Urzędnicy przypominają: od 1 stycznia za palenie w kopciuchach grożą wysoki mandat i grzywna.

Zgodnie z mazowiecką uchwałą antysmogową od tego roku zakazane jest używanie przestarzałych pieców, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5. Mimo to, jak wynika z wyliczeń urzędników, w Warszawie jest wciąż 4 449 bezklasowych pieców, z czego 4123 w prywatnych lokalach.

W listopadzie 2022 roku w Warszawie było jeszcze 5 852 kopciuchów, z czego 5 479 z nich, to urządzenia znajdujące się w lokalach prywatnych. Do końca stycznia z zasobów miejskich ubyło 47 starych pieców. Całkowita liczba zlikwidowanych kopciuchów w stolicy od listopada to 1403 sztuki.