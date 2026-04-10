Śródmieście

Miliony na modernizację historycznego gmachu

Konferencja na temat modernizacji Teatru Wielkiego
Fundusze z unijnego programu na modernizację Teatru Wielkiego
Źródło: TVN24
140 milionów złotych trafi do Teatru Wielkiego-Opery Narodowej na modernizację siedziby. Przeważająca część tej kwoty będzie pochodzić z funduszy unijnych. - Jest to największa alokacja na kulturę od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej - powiedziała ministra kultury Marta Cienkowska.

- Zawsze mówię, że kultura to dobro wspólne. I kultura jest wspólna, choć nie możemy mówić, że jest w pełni wspólna, jeśli nie jest dostępna. Po ostatnich naszych działaniach w ministerstwie, ale i działaniach rządu, widzą państwo, że inwestycje w infrastrukturę kultury są dla nas tak samo ważne jak inwestycje w kolej, energetykę, bezpieczeństwo - podkreśliła ministra kultury Marta Cienkowska podczas konferencji w Teatrze Wielkim–Operze Narodowej, zapowiadając modernizację tej instytucji.

Dodała, że całkowity koszt projektu "Opera Nowych Możliwości – Modernizacja Infrastruktury Kulturalnej w Teatrze Wielkim–Operze Narodowej" wynosi ponad 140,2 miliona złotych: 90,8 miliona złotych stanowią środki unijne z programu FEnIKS, prawie 23,5 miliona złotych – środki z budżetu państwa i prawie 26 miliona złotych – środki własne TW–ON. Cienkowska przypomniała, że mamy obecnie największy w historii budżet funduszy europejskich na kulturę. - Jest to największa alokacja na kulturę od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej – powiedziała.

Projekt będzie realizowany w latach 2026-2029.

Konferencja na temat modernizacji Teatru Wielkiego
Źródło: PAP/Albert Zawada

Wymiana technologii scenicznej

Dyrektor Teatru Wielkiego–Opery Narodowej Boris Kudlička podkreślił natomiast, że modernizacja kierowanej przez niego instytucji oznacza zmianę jakości, ale także otwartości i dostępności, co jest dla niego kluczowe.

- Codzienność, którą obserwujemy na ekranach telewizorów czy laptopów, pokazuje, jak w zmiennej i niestabilnej rzeczywiści żyjemy. Jesteśmy przekonani, że Teatr Wielki - jedna z najważniejszych instytucji polskiej kultury - jest bezpieczną przystanią, do której chcemy zapraszać coraz większe grono naszej społeczności - powiedział.

Poinformował, że zmiany, które rozpoczną się latem, to dopiero pierwszy etap, by TW-ON był bardziej dostępny i otwarty jako instytucja. - Równocześnie, przy wsparciu MKiDN, uruchamiamy przetarg na tak zwany masterplan, który będzie dotyczył wymiany całej technologii scenicznej teatru - powiedział.

Źródło: PAP/Albert Zawada

Modernizacja pomieszczeń

W ramach projektu dofinansowanego z programu FEnIKS przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby prób, spektakli i innych wydarzeń artystycznych. Stworzona zostanie także nowa powierzchnia do prowadzenia działalności kulturalnej.

Powstaną funkcjonalne sale dostosowane do potrzeb zespołów artystycznych oraz uczestników programów kulturalnych i warsztatowych, w tym także przestrzeń przeznaczona do rozwoju twórczości baletowej oraz wielofunkcyjna sala umożliwiająca organizację warsztatów, prób reżyserskich, spotkań i innych form aktywności edukacyjno-artystycznej. Nowe przestrzenie zostaną wyposażone w zaplecze techniczne.

Dzięki modernizacji i rozbudowie teatr rozszerzy program dla seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Szacuje się, że inwestycja pozwoli przyciągnąć do teatru dodatkowe 37 tysięcy osób rocznie.

Projekt "Opera Nowych Możliwości" jest jednym z 13 przedsięwzięć wybranych do realizacji w ramach działania 7.1 programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027), na które przeznaczono łącznie ponad 500 milionów złotych. FEnIKS jest największym w Unii Europejskiej instrumentem finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Nowy dyrektor muzyczny warszawskiej opery: każda nuta jest aktem politycznym
Nowy dyrektor muzyczny warszawskiej opery: każda nuta jest aktem politycznym

Tomasz-Marcin Wrona

Powojenna odbudowa trwała 20 lat

Teatr Wielki wzniesiono w latach 1825-1833 według projektu Antonia Corazziego, potem kilkakrotnie przebudowywano. Budynek był świadkiem wojennego zniszczenia, jego odbudowa trwała 20 lat.

Uroczyste otwarcie budynku w 1965 roku było ważnym dla Warszawy wydarzeniem. W gmachu TW-ON siedziby mają Opera Narodowa, Polski Balet Narodowy, Galeria Opera i Muzeum Teatralne.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Teatr i opera, pieniądze, Inwestycje w Warszawie, Unia Europejska
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Nowe budynki w historycznym otoczeniu
Śródmieście
Naklejki z napisem "ulica Lecha Kaczyńskiego"
Ulica Lecha Kaczyńskiego zamiast Alei Armii Ludowej. Ktoś zakleił tablice
Śródmieście
Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim
Na Powązkach i na Placu Piłsudskiego. Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej
Wola
Do katastrofy pod Smoleńskiem doszło 10 kwietnia 2010 roku
Katastrofa prezydenckiego tupolewa. 16 lat od tragedii
TVN24
Mieszkanka Piaseczna straciła ponad 25 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Była pewna, że bierze udział w operacji specjalnej
Okolice
Wiosna
Sporo słonecznych chwil, do 12 stopni
METEO
Mężczyzna wszedł na wiatę autobusową
Wszedł na wiatę autobusową, był agresywny. Cztery zarzuty i deportacja
Okolice
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Olivier zaginął w Warszawie, ciało wyłowiono z Wisły w Ciechocinku
Okolice
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza
Dariusz Gałązka
Świąteczne iluminacje
Mają już plan na świąteczną iluminację. Szukają wykonawcy
Śródmieście
Zamknięta poczekalnia peronowa na stacji Warszawa Ursus
Zamknięta poczekalnia, dwie kolejowe spółki i brak prądu
Dariusz Gałązka
26-latek został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Atak pseudokibiców na nastolatka. Jeden z zarzutami, dwaj poszukiwani
Śródmieście
Kobieta została wcześniej ukarana za jazdę po alkoholu
Straciła prawo jazdy, dzień później pijana przyjechała do komisariatu
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Od lat w korkach tracą nerwy. Jest umowa, będzie buspas
Dariusz Gałązka
Wypadek w Markach
Wbił się samochodem w autobus. Kierowca z zarzutami
Okolice
Tragiczny finał poszukiwań 23-latka
23-letni Adrian nie żyje. Zarzuty dla pięciu osób
Okolice
Od poniedziałku pociągi nie będą kursować na trasie Tłuszcz-Ostrołęka (zdjęcie ilustracyjne)
Od poniedziałku utrudnienia na kolei. Będzie komunikacja zastępcza 
Okolice
Mural w Parku Czechowickim upamiętniający wydarzenia z czerwca 1976 roku
Szukają uczestników Czerwca ’76. Mają dla nich niespodziankę
Ursus
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał, policjant użył broni, mężczyzna nie żyje. Nowe ustalenia
Okolice
Wypadek na Moście Gdańskim
Uderzyli w bariery na moście. Kierowca twierdził, że zasnął
Śródmieście
Koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium
Tysiące żywych koralowców. "Największa próba przemytu w historii"
Włochy
Podejrzany o rozbój tymczasowo aresztowany
"Mogłem to zrobić, ale nic nie pamiętam"
Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna
Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach
Okolice
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
Skrajnie niebezpieczny "skrót". SKM publikuje nagranie
Tablice rejestracyjne zasłonięte gruzem
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
Żoliborz
Przekonywał że jest w trudnej sytuacji
"Książę z Dubaju" nie miał na paliwo, oferował biżuterię w kolorze złota
Ursynów
Uderzył w bariery i dachował
Samochód roztrzaskany w Konotopie. Służby interweniowały w nocy
Okolice
Od ponad tygodnia z wielu miejsc w Wawrze śmieci nie zostały odebrane
Gorące spotkanie w sprawie wywozu śmieci. Awaria systemu, brak kubłów i sterty odpadów
Artur Węgrzynowicz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana
Okolice
