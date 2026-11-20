Śródmieście Milion dolarów na rozwój AI. Uniwersytet Warszawski z grantem Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

14.07.2026 | Krzysztof Gawkowski zapowiedział budowę gigafabryki AI w Polsce. "Stanie się fundamentem dla rozwoju" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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Jak czytamy w komunikacie prasowym, środki zostaną przeznaczone na realizację dwuletniego projektu Efficient AI-for-Science (EAI-Sci) Framework, zaplanowanego na lata 2027-2028. Uczelnia otrzymała również 100 tysięcy dolarów w kredytach chmurowych Google Cloud. Liderem naukowym projektu jest prof. Piotr Sankowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

"Celem projektu jest wyposażenie badaczy interdyscyplinarnych nauk fizycznych, chemicznych, przyrodniczych czy medycznych w najnowsze narzędzia sztucznej inteligencji oraz zatrzymanie talentów na polskich uczelniach" - napisano.

Wiodący ośrodek AI na Uniwersytecie Warszawskim

Jak podał uniwersytet, projekt EAI-Sci, "bezpośrednio odpowiada na wyzwanie określane w środowisku akademickim jako luka między dostępną mocą obliczeniową a potencjałem badawczym talentów ('Compute-Talent Disconnect')".

Uniwersytet Warszawski otrzymał grant Uniwersytet Warszawski otrzymał grant Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski/Facebook Uniwersytet Warszawski otrzymał grant Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski/Facebook Uniwersytet Warszawski otrzymał grant Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski/Facebook Uniwersytet Warszawski otrzymał grant Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski/Facebook Uniwersytet Warszawski otrzymał grant Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski/Facebook

"Główną barierą we wdrażaniu AI w naukach przyrodniczych nie jest brak samych modeli, lecz trudność w ich wydajnym i bezpiecznym dostosowaniu do specyficznych i złożonych danych naukowych (...). Chcemy zbudować trwały most łączący badaczy z dziedzin biologii, chemii oraz medycyny z naukowcami zajmującymi się uczeniem maszynowym, tworząc tym samym na Uniwersytecie Warszawskim wiodący ośrodek AI for Science w Europie Środkowo-Wschodniej" - wyjaśnił prof. Piotr Sankowski, kierownik projektu z ramienia UW, cytowany przez uczelnię.

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Etaty dla naukowców

W ramach przekazanego wsparcia sfinansowane zostaną m.in. etaty dla starszych inżynierów uczenia maszynowego (Senior ML Engineers) oraz doktorantów i badaczy na stażach podoktoranckich (postdoc). Wśród elementów programu wymienić można inicjatywę stypendialną, która umożliwi bezpośrednią współpracę między doktorantami uczenia maszynowego i zespołami badawczymi zajmującymi się naukami przyrodniczymi.

Ponadto, Uniwersytet Warszawski zorganizuje serię warsztatów i bootcampów, skierowanych do badaczy z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, z zakresu wdrożenia zaawansowanych metod AI w codziennej pracy laboratoryjnej.

Jak przypomniał Uniwersytet, nowy projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem sformalizowanej, czteroletniej współpracy strategicznej Google Poland z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (MIMUW) na lata 2026-2030, w ramach którego jest realizowany m.in. program mentoringowy "Szkoła Orłów" (School of Eagles).