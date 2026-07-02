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Śródmieście

Zagłosowało ponad 55 tysięcy osób, 582 projekty do realizacji

Zielone skwery na Pradze-Północ
Tabliczki na mostach to projekt Budżetu Obywatelskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
W ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok wybrane zostały 582 projekty do realizacji. Głosowało ponad 55 tysięcy osób. Największą popularnością po raz kolejny cieszyły się projekty dotyczące pielęgnacji zieleni i przyrody.

Podczas uroczystej gali ogłoszono, że Warszawianki i Warszawiacy spośród 1185 projektów poddanych pod głosowanie, wybrali do zrealizowania 582. Wśród nich projekty z puli miejskiej, dzielnicowej i lokalnej.

Najwięcej projektów zgłoszonych było na Bielanach i Mokotowie - po 98 w każdej z dzielnic.

Mieszkańcy głosowali głównie w sieci. Elektronicznie swój głos oddało niemal 55 tysięcy osób, a 43 w formie papierowej. Łącznie zagłosowało ponad 55 tysięcy osób. Największy udział miały osoby w wieku 40-44 lat, które oddały 19 procent wszystkich głosów.

Dzielnice z najwyższą frekwencją

Frekwencja na 1000 mieszkańców najwyższa była w Wesołej - 63, a najniższa w Śródmieściu - 13.

Na poziomie miejskim wybrane do realizacji zostały 24 z 74 poddanych pod głosowanie projektów. Najwięcej, ponad 10 tysięcy głosów uzyskał projekt "Nie Jesteś Sam - Miejskie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży".

Bezpłatna joga, sprzęt do szpitali i nowe drzewa

Wśród zwycięskich projektów znalazły się także m.in.: "2050 drzew i krzewów dla Warszawy (kontynuacja)", "Zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziałów ginekologiczno-położniczych w miejskich szpitalach", "Darmowe podpaski w szkołach - Zróbmy to jeszcze raz", "Chronimy ptaki warszawskich parków i skwerów - skrzynki lęgowe", "Przeprawa promowa przez Wisłę", "Całoroczne bezpłatne zajęcia jogi w Warszawie", "Tramwaj wodny wzdłuż Wisły" czy "Z Sercem na dłoni - Nieliczni Powstańcy są jeszcze wśród nas".

Wśród zwycięskich projektów dzielnicowych, najwięcej dotyczyło zieleni i przyrody. Wśród nich, np.: na Ochocie "Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną", na Ursynowie "Powiększmy ursynowskie parki", na Bielanach "Mniej betonu - więcej zieleni" czy na Śródmieściu "Zieleń dla Śródmieścia i Powiśla - zielone schody na Skarpie Warszawskiej".

Projekty dzielnicowe, które zwyciężyły dotyczyły także innych sfer życia. Na Rembertowie najwięcej głosów zdobył projekt "Spokój w głowie - pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży", na Żoliborzu "100 nowych koszy na śmieci", a na Białołęce drugie miejsce zajął "Prom na Kanale Żerańskim". Z kolei na Pradze-Południe wygrał projekt "Odszczurzanie Pragi-Południe".

Wiele zwycięskich projektów związanych było również ze sportem i powiększaniem kolekcji w dzielnicowych bibliotekach. Na Wilanowie najwięcej głosów zdobył projekt "Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy", a na Bemowie drugie miejsce zajął projekt "Otwarte boiska wiosną i latem, czyli korzystaj bez ograniczeń! cz. 3".

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Źródło: PAP
Tagi:
finanseWarszawa
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