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Śródmieście

Miesięcznica katastrofy smoleńskiej i okrzyki protestujących. Interweniowała policja

Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Jarosław Kaczyński o zgromadzeniu na Placu Piłsudskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Napięta atmosfera i interwencja policji na placu Piłsudskiego podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Obchody zostały zakłócone przez protestujących. Jarosław Kaczyński mówił o "chamstwie" i "putinadzie".

W czwartek rano politycy Prawa i Sprawiedliwości zjawili się na placu Piłsudskiego, aby wspólnie uczcić przypadającą na ten dzień kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej. Jarosławowi Kaczyńskiego towarzyszyli m.in. szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki, posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz posłowie Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz.

Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Lider Prawa i Sprawiedliwości złożył wieniec przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego a następnie wygłosił przemowę. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że choć "widzi pewną poprawę", wciąż dochodzi do regularnego zakłócania uroczystości odbywających się dziesiątego dnia każdego miesiąca.

"Mamy do czynienia z putinadą"

- Mamy do czynienia z różnego rodzaju objawami z jednej strony niebywałego braku kultury, czyli mówiąc prostym językiem i może nieładnym językiem - chamstwa, ale z drugiej strony także mamy do czynienia z putinadą. Jeśli w końcu kiedyś państwo polskie zdecyduje się na to, żeby walczyć z rosyjską agenturą, to nie mam wątpliwości, że dotrze do tej grupy i jej przywódcy - powiedział.

I dodał, że ma nadzieję, iż wówczas będą wyciągnięte "odpowiednie wnioski", zaznaczając jednocześnie, że liczy na "pozytywną zmianę w naszym kraju".

- Liczymy na to, że to straszliwe zło, które nas dopadło w roku 2023 się skończy. Liczymy na to, że to totalne kłamstwo, które trwa przez cały czas zostanie w końcu przez społeczeństwo odrzucone - kontynuował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Protestujący i oświadczenie policji

Na placu Piłsudskiego zebrała się grupa osób sprzeciwiających się uroczystościom. Demonstranci skandowali: "kłamca, kłamca". Część protestujących przybyła na miejsce z transparentami, na jednym z nich można było przeczytać: "Jarek, zabieraj te schody niezgody". Podczas manifestacji jedna z kobiet przewróciła się i potrzebowała pomocy.

Na miejscu interweniowali policjanci. W wydanym oświadczeniu Komenda Stołeczna Policji podkreśliła, że funkcjonariusze byli obecni na miejscu "w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zgromadzeń i osobom postronnym".

"W trakcie zgromadzenia jedna z kobiet upadła. Policjanci natychmiast wezwali na miejsce służby medyczne, które udzieliły jej pomocy, a następnie przewiozły kobietę do szpitala. Policjanci zabezpieczyli materiał w związku z tym zdarzeniem i wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia" - przekazała KSP. Zaznaczono, że przebieg wydarzeń został zarejestrowany przez policjantów m.in. kamerami nasobnymi, a zabezpieczony materiał zostanie poddany szczegółowej analizie. "Ocenione zostaną zarówno działania organizatora pod kątem ewentualnych zaniedbań, jak i zachowania konkretnych osób w zakresie możliwych naruszeń prawa" - doprecyzowała warszawska policja.

Policjanci zapewnili, że uczestniczące w wydarzeniach strony zostały poinformowane o obowiązujących przepisach, organizatora odpowiadającego za bezpieczeństwo natomiast pouczono. "Jasno oświadczył, że zrozumiał treść pouczenia" - poinformowała policja.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Katastrofa w SmoleńskuPrawo i SprawiedliwośćJarosław Kaczyński
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