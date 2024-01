"Opuściłem szybę i otrzymałem potężny cios prosto w łuk brwiowy". Miejski radny o drogowej agresji

Radny Warszawy Piotr Żbikowski (KO) został zaatakowany kilka dni temu w rejonie ronda "Radosława". Jak relacjonuje samorządowiec, podczas wjazdu autem na parking centrum handlowego najechał na niego rowerzysta. To on miał uderzyć radnego i odjechać. Sprawą zajmuje się policja.

"Otrzymałem potężny cios prosto w łuk brwiowy"

"Bandyci, jak to bandyci... Chodzą pieszo, jeżdżą samochodem, śmigają też rowerem... Ja miałem wątpliwą przyjemność natknięcia się dzisiaj na trzeci z tych rodzajów rzezimieszków. Otóż zjeżdżając po zmroku (16:10) do podziemnego garażu Arkadii (prędkość ok. 30 km/h - tempo 30! Ha! ) z Jana Pawła II (kierunek Żoliborz) musiałem przejechać przez niedoświetloną ścieżkę rowerową, biegnącą równolegle do jezdni. I właśnie w tym momencie wyskoczył prosto na mnie jakiś zagubiony uczestnik Tour de France, z prędkością na mój gust ok. 40 km/h" - opisuje w poście na Facebooku radny Piotr Żbikowski.