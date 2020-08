"Między blokami spaceruje paw. Proszę, przyjedźcie"

"Panowie, między blokami na ulicy Dragonów spaceruje… paw. Proszę, przyjedźcie" – tak brzmiała treść zgłoszenia, które trafiło do funkcjonariuszy z Ekopatrolu. Pojechali na miejsce. Na miejscu zobaczyli, jak paw spaceruje pomiędzy zaparkowanymi autami.

"Nie jest to bezpieczne dla niego środowisko – funkcjonariusze odłowili niesfornego ptaka" – czytamy w komunikacie funkcjonariuszy.

Paw nie został ranny. "Sąsiedztwo parku Łazienkowskiego rodzi podejrzenie, że tam właśnie jest jego środowisko naturalne. Strażnicy przetransportowują go bezpiecznie do Łazienek. Na miejscu pracownicy potwierdzają, że ptak rzeczywiście uciekł z parku. Prawdopodobnie jest to ten sam paw, który już raz próbował opuścić bezpieczny teren Łazienek" – podają strażnicy miejscy.