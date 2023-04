Warszawa wygrywa w sądzie z wojewodą. Strzępka może wrócić na stanowisko dyrektorki teatru 

czytaj dalej

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury z ulicą Trojdena. Samochód osobowy zajechał drogę autobusowi miejskiemu. Doszło do gwałtownego hamowania, podczas którego przewrócili się pasażerowie autobusu. Trzy osoby trafiły do szpitala.