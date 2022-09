Miasto szykuje się do przebudowy placu przed Pałacem Kultury. Jest przetarg

"Układ chodników odwzoruje sieć dawnych ulic"

"Plac będzie pełnić ważną społeczną funkcję"

Nowe Centrum Warszawy - co się zmieni?

Trwają też przygotowania do kolejnych inwestycji. Miasto rozstrzygnęło konkurs architektoniczny na przebudowę Chmielnej oraz rejon ulic Złotej i Zgoda. Z kolei Zarząd Dróg Miejskich wybiera obecnie projektanta kompleksowej przebudowy Kruczej na odcinku od Alej Jerozolimskich do Pięknej.

W przygotowaniu są też projekty kilku etapów tzw. Zielonej Marszałkowskiej. "Poza ukończoną zachodnią stroną tej ulicy od ronda Dmowskiego do Świętokrzyskiej, na najbardziej zaawansowanym etapie są zmiany fragmentu od ul. Królewskiej do placu Bankowego. Tam miejscy drogowcy przygotowują się do ogłoszenia przetargu na przebudowę. W dalszej perspektywie planujemy prace na centralnym odcinku Alej Jerozolimskich – powstają założenia do przebudowy. Warszawa chce wykorzystać szansę, jaką przyniesie przebudowa kolejowej linii średnicowej" - zapowiada stołeczny ratusz.