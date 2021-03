Wyszkolone do przeszukania, pościgu i zasadzki. Nowe owczarki w KSP

Łącznie 33 psy

"Wsparcie w walce z przestępczością narkotykową"

Wcześniej, w 2019 roku do służby w policji zostały skierowane owczarki niemieckie Newir, Noma, Nadar i Nama, jak również dwa owczarki belgijskie: Nowina i Nawa. "Cała szóstka to silne wsparcie w walce z przestępczością narkotykową. Wraz z przewodnikami wspomagają działania policji od kilku miesięcy" - wyjaśnił ratusz.

Co należy jeszcze do obowiązków czworonogów? Jak wskazali urzędnicy, dziewięć z nich jest wykorzystywanych na terenie Warszawy do pełnienia służby patrolowo–tropiącej, zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych podwyższonego ryzyka oraz do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków.