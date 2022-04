W piątek uruchomili dwie windy na moście Poniatowskiego, w sobotę jedna już nie działała

czytaj dalej

Marcin "Borkoś" Borkowski wraca do zdrowia i do ratowania ludzi. Znany warszawski ratownik po wypadku na motoambulansie wciąż przechodzi rehabilitację, ale już szykuje się do wyjazdu na ulice. Tym razem nie będzie jednak jeździł w karetce i nie na skuterze. O to, kiedy i w jakiej roli wróci do pomagania warszawiakom, pytał ratownika Łukasz Wieczorek, reporter magazynu "Polska i Świat" w TVN24.