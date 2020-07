Podejrzewany o strzelanie do szyby w siedzibie SLD to lekarz psychiatra

O zdarzeniu poinformowała we wtorek rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska . - W poniedziałek mój asystent zdejmował z okna plakat Roberta Biedronia i zauważył, że pod spodem jest dziura. Okazało się, że jest ona wynikiem oddania strzału z broni pneumatycznej kaliber 4,5 milimetra - podała.

Pistolety pneumatyczne i śrut

We wtorek śródmiejscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o uszkodzenie okna w biurze poselskim przy ulicy Złotej. Jak przekazali, w miejscu zamieszkania 42-latka zabezpieczyli dwa pistolety pneumatyczne i śrut w postaci metalowych kulek.

- Do uszkodzenia szyby doszło najprawdopodobniej na skutek strzału z broni pneumatycznej - potwierdził rzecznik śródmiejskiej policji Robert Szumiata. - Mężczyzna strzelał w kierunku budynku na Złotej z balkonu wynajmowanego lokalu na 16. piętrze. Tłumaczył, że chciał w ten sposób odreagować napięcie - powiedział nam w środę policjant.

Aktywny zawodowo psychiatra

Zatrzymany ma w czwartek usłyszeć zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia.

Mężczyzna był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, groźby karalne i kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, jest on aktywnym zawodowo lekarzem psychiatrą. Może mieć też związek z innymi podobnymi zdarzeniami w okolicy, gdzie dochodziło do ostrzeliwania szyb. Sąsiedzi mieli go też widywać z bronią.