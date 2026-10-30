Śródmieście Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Nowe informacje Alicja Glinianowicz |

Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Zatrzymano go w Warszawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CBŚP

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- W dniu wczorajszym został skierowany wniosek o wydanie osoby ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec tego podejrzanego - powiedział nam prokurator Piotr Antonii Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Otrzymaliśmy materiały z Rumunii, które stanowiły podstawę skierowania tego wniosku - dodał.

Decyzja w tej sprawie ma zapaść najprawdopodobniej po weekendzie. Wobec mężczyzny pierwotnie został zastosowany areszt na siedem dni od 28 października do 2 listopada.

Jak doprecyzował prokurator, Europejski Nakaz Aresztowania dotyczy czynu z rumuńskiego Kodeksu karnego, który w polskim prawie jest zakwalifikowany jako pomocnictwo do 163 paragraf 1 pkt. 1 Kodeksu karnego.

Miał pomagać w przygotowywaniu podpalenia

Do zatrzymania Artema S. doszło na terenie Warszawy w poniedziałek o godz. 17. Mężczyzna był poszukiwany przez rumuńskie organy ścigania w związku z podejrzeniem zaangażowania w przygotowanie działań dywersyjnych, do których doszło we wrześniu 2026 roku na terytorium Rumunii.

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"Według ustaleń rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości zatrzymany miał pomagać w przygotowaniu podpalenia zakładu operacyjnego specjalizującego się w rozwoju broni i amunicji o strategicznym znaczeniu międzynarodowym. Do podpalenia budynku doszło 14 września 2026 roku" - podało Centralne Biuro Śledcze Policji.

Ukrainiec został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP w związku z Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez stronę rumuńską. Mężczyzna w chwili zatrzymania przebywał w jednym z mieszkań w Ursusie.