Śródmieście

Miał pochwalać zamachowców i grozić śmiercią byłej dziewczynie

Policjanci zabezpieczyli rzeczy 16-latka
17.12.2025 | Anna Wilczyńska: odpowiedzialność rodziców za zachowania dzieci w internecie zawsze będzie i musi być
Źródło: TVN24
Policjanci zatrzymali 16-latka, który miał kierować wobec swoich rówieśników groźby. "Kilkukrotnie zapowiedział możliwość pozbawienia życia swojej byłej dziewczyny" - podała policja.

Jedna z warszawskich szkół przekazała do komendy w Śródmieściu informację o niepokojących zachowaniach jednego z byłych uczniów.

"W przeszłości sprawiał on problemy dydaktyczne i wychowawcze, które zakończyły się objęciem jego rodziny nadzorem kuratora. Szybka analiza sytuacji przeprowadzona przez policjantów wykazała, że zagrożenie jest bardzo poważne i realne" - podał w komunikacie mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Źródło: KRP Warszawa I

Policjanci przystąpili do działania. Zatrzymali 16-latka i umieścili go w policyjnej izbie dziecka do dyspozycji sądu. Przeszukali tez dom nastolatka. "Zabezpieczyli jego telefon komórkowy i laptop. Ich zawartość zostanie dokładnie sprawdzona" - przekazał policjant.

Źródło: KRP Warszawa I

Groźby i pochwała "aktywnych strzelców"

Funkcjonariusze ustalili także, że nastolatek wielokrotnie kierował do swoich rówieśników groźby pozbawienia życia.

"Jego zachowanie na spotkaniach towarzyskich było określane przez znajomych jako podejrzane. Był skryty i wyrażał uznanie i zrozumienie dla 'aktywnych strzelców', czyli osób które dopuściły się zamachów na życie innych ludzi. Kilkukrotnie zapowiedział możliwość pozbawienia życia swojej byłej dziewczyny i rówieśników z jednej z warszawskich szkół" - poinformował Pacyniak.

Sąd Rejonowy w Legionowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu chłopca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Źródło: KRP Warszawa I

Obserwujcie. Apel do rodziców

Policjanci zaapelowali do rodziców i opiekunów o uważne obserwowanie zachowań swoich dzieci, szczególnie w przestrzeni internetowej oraz stanowcze i odpowiedzialne reagowanie na niepokojące sygnały. "W przypadku problemów warto skorzystać ze wsparcia i pomocy odpowiednich podmiotów" - zaznaczyli.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa I

