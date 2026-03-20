"Wyciągnął nóż i ruszył w kierunku 20-latka". Areszt dla agresywnego pasażera tramwaju

Podejrzany o usiłowanie ataku z użyciem noża w tramwaju
Atak nożem w tramwaju
Źródło: TVN24
Podczas podróży tramwajem 28-latek wdał się w awanturę z obywatelem Ukrainy. Policja opisuje, że w pewnym momencie wyjął nóż i usiłował zranić 20-latka. Eskalacji agresji zapobiegli pasażerowie. Mężczyzna usłyszał już zarzut i trafił do aresztu. Grozi mu surowa kara.

Młody mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek wieczorem po incydencie w tramwaju w Alejach Jerozolimskich. "Podczas przejazdu młody mężczyzna zaczepił jednego z pasażerów, który rozmawiał po ukraińsku. Właśnie to spowodowało agresję u 28-letniego obywatela Polski. W pewnym momencie wstał i wyciągnął nóż, ruszył w kierunku 20-latka. Wyprowadził w kierunku jego brzucha co najmniej dwa ciosy nożem o dwunastocentymetrowym ostrzu" - relacjonuje młodszy aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Na tę sytuację zareagowali inni pasażerowie, którzy pomogli zaczepionemu mężczyźnie obezwładnić napastnika. Tuż obok znajdował się także patrol śródmiejskiej policji, więc 28-latek został po chwili przekazany w ręce funkcjonariuszy.

Na miejscu policjanci zabezpieczyli duży nóż kuchenny i przeprowadzili oględziny.

Jak podkreśla rzecznik śródmiejskiej komendy, nikt nie został poszkodowany. "Bez wątpienia jest to zasługa samego zaatakowanego, jak i pasażerów oraz policjantów, którzy interweniowali błyskawicznie i zdecydowanie" - dodaje.

Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia

Zatrzymany trafił do komendy przy ulicy Wilczej. Został tam przebadany alkomatem. Policja podaje, że był trzeźwy.

W kolejnych dniach funkcjonariusze zajęli się przesłuchaniem 28-latka, pokrzywdzonego i świadków zdarzenia oraz gromadzeniem materiału dowodowego. Następnie przekazali akta sprawy do prokuratury.

Jak informuje rzecznik śródmiejskiej policji, mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o umieszczeniu go w tymczasowym areszcie. Podejrzany spędzi tam najbliższe trzy miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

pc

Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

