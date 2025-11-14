Metro częściowo nie kursuje. Sprawdzamy, jak radzą sobie pasażerowie

Metro nie kursuje Źródło: TVN24

Metro od czwartku wieczorem kursuje na dwóch odcinkach Młociny - Słodowiec oraz Kabaty - Wilanowska. Zamknięto stacje: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont.

Dziesięć stacji pozostanie zamkniętych do niedzieli.

Metro zamknięte. Tłumy na Dworcu Gdańskim

W piątek rano na Dworzec Gdański wybrali się nasi reporterzy, aby sprawdzić, jak radzą sobie podróżni.

- Jedną z większych zalet Dworca Gdańskiego jest to, że właśnie wprost z peronów schodzi się od razu tunelem do metra. Ale w tym czasie metro zamknięto, na Dworcu Gdańskim jeżeli ktoś wyjdzie z pociągu, to go czeka taka informacja, że "linia M1 nie kursuje i zapraszamy drogi pasażerze, droga pasażerko do autobusu zastępczego lub też do tramwaju zastępczego" - mówi Bartłomiej Ślak, reporter TVN24.

Pojazdy komunikacji miejskiej kursują na zamkniętym odcinku metra między Słodowcem a Wilanowską.

Na miejscu jest też reporter tvnwarszawa.pl, Mateusz Mżyk, który wskazuje, że na Dworcu Gdańskim obecni są pracownicy komunikacji, którzy kierują ludzi do zastępczych pojazdów i informują o zamknięciu metra. - Większość osób wie, że metro nie działa. Są oczywiście tłumy, ale nie tworzą się na razie żadne większe kolejki - dodaje.

Autobusy zastępcze kursują z przystanku Dworzec Gdanski 01, który zlokalizowany jest na ulicy Andersa na wiadukcie. Pojazdy odjeżdżają co kilka minut. - Każdy, kto czeka na autobus, jest w stanie wsiąść do aktualnie podjeżdżającego - podaje Mżyk.

- Od godziny 7:30 zaczął się większy ruch. Na przystanku, z którego odjeżdżają autobusy zastępcze, tworzą się większe grupy osób, szczególnie w momencie, gdy na dworzec podjeżdżają pociągi - mówi nasz reporter i dodaje, że aby wsiąść do autobusu na Dworcu Gdańskim, podróżni czekają od kilku do maksymalnie 10 minut.

- Informatorzy komunikacyjni powiedzieli mi, że większość osób czyta ogłoszenia lub już wie o tym, iż metro nie kursuje. Największy problem mają uczniowie, którzy czasem są zaskoczeni - mówi.

Komunikacja zastępcza

Schemat komunikacji zastępczej Źródło: UM Warszawa

Zastępcze autobusy i tramwaje kursują codziennie od godzin porannych do godziny 2.30 w nocy.

Autobusy linii ZM1 jeżdżą w ciągu dnia co około trzy minuty (w niedziele co około cztery minuty, wieczorami co 5-7,5 minuty) z przystanku Metro Wilanowska w alei Niepodległości wzdłuż trasy linii M1 do pętli przy stacji Słodowiec. Zatrzymują się na przystankach w pobliżu wspomnianych wyżej 10 stacji metra.

Podobnie do ZM1 zaplanowana została trasa tramwajów linii 61, które pojadą z pętli Wyścigi ulicami: Puławska, Marszałkowska, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego, Marymoncka i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Winnica.

Drugą tramwajową linią zastępczą w czasie prac na stacjach metra jest 76. Tramwaje tej linii kursują na trasie z Miasteczka Wilanów do centrum (podobnie jak linii 16), a następnie ulicami Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Marymoncką i dalej przez most Północny (Marii Skłodowskiej-Curie) pojadą do pętli Tarchomin Kościelny.

Zamknięty Dworzec Centralny

Termin prac w metrze nałożył się na zamknięcie Dworca Centralnego (od 8 do 16 listopada), na którym trwa inwestycja mająca poprawić przepustowość stacji. Wykonywane są też m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Prace obejmują także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

- Dwa bardzo ważne remonty, które wykluczają dwa newralgiczne miejsca na komunikacyjnej mapie Warszawy dzieją się dokładnie w tym samym momencie - podsumowuje Bartłomiej Ślak.

Około 400 pociągów codziennie przejeżdżających przez ten dworzec zostało skierowanych na inne stołeczne stacje. Pociągi dalekobieżne zatrzymują się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów została tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Główna. Najwięcej pociągów odjeżdża teraz z Warszawy Gdańskiej, która właśnie straciła dostęp do metra.

