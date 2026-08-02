Śródmieście Metamorfoza Złotej zakończona. W poniedziałek wielkie otwarcie Klaudia Kamieniarz |

Ulica Złota po metamorfozie Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Przebudowany fragment Złotej należał przed metamorfozą do samochodów. Na odcinku między Marszałkowską i Zgoda znajdował się wjazd do tunelu prowadzącego na Plac Defilad. Po obu stronach jezdni parkowały auta, piesi mieli do dyspozycji wąskie chodniki. Po zakończeniu prac ulica zmieni się w deptak, a wstęp na nią będą miały wyłącznie pojazdy mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Urząd miasta zapowiedział, że otwarcie Złotej nastąpi w poniedziałek, 3 sierpnia o godzinie 10. Weźmie w nim udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ulica Złota po metamorfozie Ulica Złota po metamorfozie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Ulica Złota po metamorfozie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Ulica Złota po metamorfozie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Ulica Złota po metamorfozie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Ulica Złota po metamorfozie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Ulica Złota po metamorfozie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Ulica Złota po metamorfozie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Ulica Złota po metamorfozie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zielony deptak

Prace w tym miejscu ruszyły w czerwcu 2024 roku. Najpierw drogowcy z Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg zlikwidowali tunel. Następnie plac budowy przejęła firma Skanska, z którą miasto podpisało umowę na kompleksową przebudowę kwartału ulic Złota, Zgoda, Jasna i Sienkiewicza o łącznej powierzchni 2,5 hektara.

W miejscu rampy zjazdowej do dawnego tunelu powstały zbiorniki retencyjne. Mają one - zgodnie z zapowiedziami urzędników - pełnić kluczową rolę w gospodarowaniu wodą opadową w tym rejonie. Gromadzona w nich deszczówka będzie służyła do zasilania zieleni i systemów zamgławiania. Beton zastąpiła kostka brukowa z krawężnikami odtwarzającymi przedwojenny przebieg ulicy.

Wzdłuż Złotej pojawiły się rzędy drzew, rośnie tu 81 wiązów, jest też nowa trawa, byliny, kwiaty i krzewy. Zgodnie z koncepcją architektoniczną, roślinność ma podkreślać osie widokowe i kierować wzrok na dominanty architektoniczne - w tym przypadku na Pałac Kultury i Nauki.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z elementów małej architektury: ławek, kamiennych siedzisk, stojaków na rowery.

W niedzielę, na dobę przed otwarciem ulicy po przebudowie, chodniki są już dostępne dla pieszych. Metalowe barierki odcinają wyłącznie dostęp do zielonej strefy.

Ulica Złota po metamorfozie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zmiany w rejonie Sienkiewicza i Jasnej

Przebudowa ulicy Złotej jest kolejną realizacją w ramach Nowego Centrum Warszawy. Pod koniec lipca drogowcy zapowiadali, że kontynuowane są prace brukarskie na ulicy Sienkiewicza oraz prace wykończeniowe na Jasnej.

"W zakresie zieleni zakończy się zagospodarowanie ślepego odcinka ulic Sienkiewicza, Złotej i Zgoda. Równocześnie sukcesywnie montowane będą kolejne elementy małej architektury oraz słupki kamienne i typu Syrenka" - informował ZDM.

W pierwszej połowie sierpnia zapowiadane jest także otwarcie nowego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez Marszałkowską na wysokości Sienkiewicza. Dzięki niemu będzie można łatwo przedostać się na Plac Defilad i nową zieloną przestrzeń określaną Placem Centralnym.

Do jesieni mają jeszcze potrwać roboty w rejonie Filharmonii Narodowej.