Śródmieście Deptak zamiast parkingu, nie wszyscy wjadą. Metamorfoza Złotej Oprac. Katarzyna Kędra |

Konkurs na koncepcję architektoniczną dla ulic Złotej i Zgoda Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Przebudowa Złotej to część modernizowanego obszaru w ramach kwartału "Złota-Zgoda", czyli ulic: Złotej, Zgoda, części Jasnej i placu przed Domem Pod Orłami.

Już niedługo wprowadzone zostaną tu ograniczenia w ruchu.

Metamorfoza ul. Złotej Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zmiany na Złotej. Kto tu wjedzie?

Przy ulicach Złotej i Zgoda pojawiło się dużo zieleni, została zainstalowana mała architektura (między innymi ławki), a przestrzeń dla pieszych została zwiększona.

Przede wszystkim wprowadzono nową organizację ruchu: ulica została przekształcona w deptak z pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów. Wjazd dla aut osobowych jest ograniczony systemem wysuwanych słupków i wymaga specjalnych identyfikatorów (dla mieszkańców, dostawców i służb); Zlikwidowany został tunel: w miejscu dawnego dojazdu pod ulicą Marszałkowską powstało naziemne przejście dla pieszych i zbiornik wodny z fontanną.

Metamorfoza ul. Złotej Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Parkowanie i wjazd

Wraz z przygotowaniem do oddania do użytkowania nowej Złotej, Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął wydawanie mieszkańcom identyfikatorów wjazdowych. Pilotażem tych rozwiązań, które będą obowiązywały po przebudowie kwartału ulic Złota-Zgoda był identyfikator NC, który obowiązuje w rejonie Placu Pięciu Rogów. Tego typu dokumenty będą teraz obowiązywały na większym obszarze, który obejmie również nowe ulice. W efekcie zmian, już w przyszłym miesiącu ulice Złota, Zgoda, a także Chmielna, do której droga prowadzi przez ul. Zgoda, obejmą nowe zasady dostępu.

"Na wjeździe w obszar identyfikatora zostaną ustawione odpowiednie znaki informujące o organizacji ruchu. Docelowo uruchomione zostaną też automatyczne podnoszone słupki, które przed mieszkańcami będą się opuszczały po zeskanowaniu tablicy rejestracyjnej lub po użyciu specjalnej karty. Obecnie trwa ich testowanie" - informuje ZDM.

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Identyfikatory przysługują mieszkańcom oraz przedsiębiorcom i instytucjom prowadzącym działalność na obszarze ich obowiązywania, które posiadają miejsca postojowe. Pozwalają na dojazd do nich. Zezwolenie na wjazd mogą też otrzymać organizatorzy wydarzeń oraz podmioty prowadzące prace remontowe lub utrzymaniowe.

Wniosek można złożyć zdalnie, jedynie sam identyfikator trzeba odebrać osobiście. Szczegółowe zasady i regulamin dostępne są na stronie urzędu na stronie ZDM.

Inne miejsca postojowe w okolicy dostępne są dla posiadaczy abonamentu mieszkańca, dostawców i pozostałych kierowców.

Co najmniej kilkaset miejsc parkingowych oferują pobliskie parkingi:

na i pod Placem Defilad;

pod Placem Powstańców Warszawy;

przy stacji metra Centrum.

Oprócz tego, w tym rejonie pojawiła się zieleń i mała architektura. Na samej ulicy Złotej zasadzono 81 wiązów, a w całym przebudowywanym kwartale docelowo pojawi się łącznie blisko 200 drzew oraz trzy tysiące metrów kwadratowych nowych terenów zielonych, postawiono również ławki. Pod powierzchnią ulicy wybudowano specjalne zbiorniki retencyjne na deszczówkę, z których zasilana jest zieleń oraz systemy zamgławiania. Beton zastąpiła kostka brukowa z krawężnikami odtwarzającymi przedwojenny przebieg ulicy.