Śródmieście Medalistka olimpijska oskarżona o nielegalne przejęcie mieszkania. Ruszył proces Alicja Glinianowicz |

Prokuratura oskarżyła utytułowaną windsurferkę Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Kontrowersje wokół Zofii N.-K. wybuchły wiosną 2023 roku w związku z zarzutami dotyczącymi przejęcia przez nią mieszkania po ojcu. Choć oficjalnie nieruchomość miała być darowizną dla sportsmenki, prokuratura zakwestionowała ważność tej decyzji. Zdaniem śledczych, stan zdrowia mężczyzny tuż przed śmiercią uniemożliwiał mu świadome rozporządzanie majątkiem.

Sytuacja ta doprowadziła do konfliktu z resztą rodziny, w tym z przyrodnim rodzeństwem N.-K., które uznało, że olimpijka nabyła nieruchomość przy ulicy Marszałkowskiej niezgodnie z obowiązującym prawem.

Usłyszała zarzut oszustwa

Sprawą zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Wołominie. Akt oskarżenia przeciwko Zofii N.-K został skierowany do sądu 29 kwietnia 2024 roku. Dotyczył czynu z artykułu 286 paragraf 1 Kodeksu karnego, w związku z artykułem 294 paragraf 1, czyli oszustwa na szkodę o znacznej wartości. Grozi za to do 10 lat więzienia.

Dodatkowo w sprawie oskarżono również notariusza, który wykonał sporządzenie aktu notarialnego lokalu w centrum Warszawy. Mężczyzna odpowiada za niedopełnienie obowiązków służbowych.

Gdy zarzuty wobec N.-K. ujrzały światło dzienne, pełnomocnik kobiety powiedział, że sprawa ma "charakter rodzinny", a jego klientka nie ma nic do ukrycia. Natomiast "Super Expressowi" powiedział, że jest ona "spokojna o pozytywne zakończenie postępowania".

Proces za zamkniętymi drzwiami

W środę w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga odbyła się pierwsza rozprawa w procesie Zofii N.-K. Na sali sądowej zjawiła się zarówno olimpijka, jak i oskarżony notariusz.

Obrońca oskarżonej złożył wniosek o wyłączenie jawności procesu, tłumacząc, że "sprawa ma charakter wyłącznie rodzinny i prywatny". - Po poprzednich publikacjach wylała się na moją klientkę fala hejtu - tłumaczył.

Wniosek o wyłączenie jawności poparł także obrońca oskarżonego notariusza. Prokurator pozostawił wniosek do rozpatrzenia sądu, natomiast pełnomocnik rodziny był przeciwny wyłączeniu jawności.

Sędzia Ewa Grabowska przychyliła się do wniosku obrony i wyłączyła jawność procesu w całości, tłumacząc, że sprawa "mogłaby naruszyć ważny interes prywatny". W tym momencie media musiały opuścić salę rozpraw.

Utytułowana windsurferka

Zofia N.-K. to utytułowana windsurferka. Była mistrzynią świata i medalistką igrzysk olimpijskich. W 2004 N.-K. startowała na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, zaś cztery lata później w Pekinie. Największy sukces odniosła w 2012 roku w Londynie.