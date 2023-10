Mecz Legii i zmiany w ruchu. Jak dojechać na stadion?

Komunikacją miejską na mecz Legii

Na stadion można dojechać także innymi liniami WTP: - z Grochowa i Saskiej Kępy linią 141 do przystanku Torwar 03 (na Wisłostradzie po zjeździe z mostu Łazienkowskiego) albo do przystanku Legia-Stadion 01 (powrót z przystanku Legia-Stadion 03 po drugiej stronie ulicy Czerniakowskiej); - z Grochowa linią 158, z Gocławia i Saskiej Kępy liniami 111 lub 117 przez most Poniatowskiego do przystanku Krucza 02 z przesiadką do autobusów linii 171 lub 517 jadących z przystanku Krucza 01 (po przeciwnej stronie ulicy) do końca, czyli pętli Torwar; - z Gocławia linią 168 przez most Siekierkowski do przystanku Sielce 54 z przesiadką do autobusów linii: 107, 141, 159, 185 lub 187 odjeżdżających z przystanku Sielce 02 do przystanków Zaruskiego 02 (linie 107, 141, 159, 185, 187) lub Legia-Stadion 03 (linie 141, 185); - z Ochoty i stacji metra Politechnika linią 187 do przystanku Legia-Stadion 01; - z centrum, z przystanku z numerem 15 przed hotelem, bezpośrednio autobusami linii 171 lub 517.