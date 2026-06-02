Śródmieście

Izba adwokacka zawiesiła mecenasa zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów

Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Rzecznik dyscyplinarna Izby Adwokackiej o zatrzymanym mecenasie
Mecenas Maciej Z. został tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych. Decyzja Izby Adwokackiej w Warszawie jest efektem zatrzymania mężczyzny przez policję. Według śledczych, 48-latek ma związek z fałszywymi alarmami o zamachach na osoby publiczne.

Stołeczni policjanci zatrzymali w sobotę mecenasa Macieja Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach między innymi na prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MSZ Radosława Sikorskiego. 48-letni mężczyzna został aresztowany.

We wtorek Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie orzekł o tymczasowym zawieszeniu adwokata Macieja Z. w czynnościach zawodowych.

"Decyzja jest konsekwencją zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania i została podjęta w trybie przewidzianym przez ustawę - Prawo o adwokaturze" - informuje w komunikacie Izba Adwokacka w Warszawie.

Zapowiada też, że dla zawieszonego adwokata zostanie wyznaczony zastępca, który będzie zajmował się prowadzonymi przez niego aktualnie sprawami.

Jak wyjaśnił mecenas Michał Pratkowski z Izby Adwokackiej w Warszawie, adwokat został zawieszony w pełnieniu czynności zawodowych na czas trwania aresztowania tymczasowego.

Z informacji Izby Adwokackiej wynika, że dotychczas nie prowadzono żadnych postępowań dyscyplinarnych wobec Macieja Z.

"Wykorzystywał swoją wiedzę"

- To jest rzeczywiście bardzo rzadkie, żeby adwokat był zamieszany w przestępstwo powszechne, a przede wszystkim takie przestępstwo, z którym mamy do czynienia teraz - mówiła mecenas Anna Mika-Koza, rzeczniczka dyscyplinarka Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jak dodała, prowadzi różne sprawy adwokatów z zarzutami karnymi, jedna to pierwsza sprawa, która "tak mocno odbiła się w przestrzeni publicznej".

- To jest naprawdę ewenement i pierwszy raz spotykamy się z wykorzystaniem wiedzy zawodowej w taki sposób, aby móc ułatwić sobie popełnienie tego powszechnego przestępstwa - zaznaczyła.

Przypomnijmy, że rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała, że mężczyzna działał samodzielnie. - Wykorzystywał swoją wiedzę, a będąc prawnikiem - miał ogromną wiedzę i doświadczenie. Wiedział, jak poruszać się w procedurach, wiedział jak skutecznie oszukiwać i podszywać się pod różnego rodzaju osoby, w tym również funkcjonariuszy - powiedziała.

Może grozić mu wydalenie z zawodu

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska poinformowała w weekend, że wobec Macieja Z. będzie prowadzone postępowanie dyscyplinarne.

- Biorąc pod uwagę wagę tych zarzutów - jeśli oczywiście postępowanie dowodowe potwierdzi te doniesienia i niezależnie od kary wymierzonej przez sąd powszechny - adwokatowi może grozić także wydalenie z zawodu - powiedziała.

Rzecznik dyscyplinarna mecenas Mika-Koza potwierdziła we wtorek, że w ramach postępowania zwróciła się o materiały sprawy do prokuratury.

Zatrzymanie warszawskiego adwokata

Adwokat został zatrzymany w mieszkaniu na terenie Warszawy. Policjanci weszli do lokalu siłowo. Podczas przeszukania zabezpieczyli szereg materiałów, które zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego.

Z informacji tvn24.pl wynika, że w mieszkaniu 48-latka znaleziono, poza nielegalnie posiadaną bronią oraz całym "arsenałem" broni białej, także materiały faszystowskie. 

- To są pendrive'y, nośniki pamięci, to jest broń biała, także broń palna, w tym także amunicja. Mężczyzna w domu posiadał spory arsenał, bo to jest 10 pocisków artyleryjskich - przekazał podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Prokurator sformułował wobec mecenasa aż siedem zarzutów. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu kierując się m.in. obawą matactwa oraz grożącą mu wysoką karą.

