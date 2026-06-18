Śródmieście Zlot zabytkowych traktorów, marsze i przejazdy. Lista weekendowych zgromadzeń Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Zieleń i beton na placu Centralnym Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Rafał Guz / PAP

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Urząd miasta zapowiada, że na sobotę i niedzielę zgłoszonych zostało kilka zgromadzeń publicznych. Będą one generowały utrudnienia, ponieważ policjanci zamkną ulice. W tym czasie autobusy komunikacji miejskiej będą czekały na wznowienie ruchu lub pojadą objazdami.

Przejazd deskorolkarzy

Pierwszym sobotnim wydarzeniem będzie przejazd deskorolkarzy. O godzinie 12 wystartują z Parku Świętokrzyskiego w przejazd przez Śródmieście, Ochotę i Wolę. Organizatorzy szacują, że pokonanie całej trasy może potrwać do godziny 15.

Będą poruszać się ulicami: Świętokrzyską, Nowy Świat, przez Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie, przez Plac Na Rozdrożu, Aleją Szucha, przez Plac Unii Lubelskiej, Marszałkowską, przez Plac Konstytucji, Koszykową, Raszyńską, przez Plac Zawiszy, Towarową, Prostą, przez Rondo ONZ i Świętokrzyską z powrotem pod Pałac Kultury i Nauki.

Dwa sobotnie marsze

O godzinie 12.30 na Placu Wileńskim rozpocznie się zgromadzenie organizowane przez stowarzyszenie Miasto Jest Nasze - Prawobrzeżna Masa Krytyczna. Jego uczestnicy będą zabiegać o poprawę sytuacji pieszych na Pradze Północ i Pradze Południe.

Uczestnicy wydarzenia przejdą ulicami: Targową, Zamoyskiego do Centrum Lokalnego Kamionek przy Grochowskiej. Wydarzenie może potrwać do godziny 15:30.

Z kolei około godziny 13.30 na Placu Centralnym zbiorą się uczestnicy innego przemarszu. Jego start planowany jest na 14.00. Trasa prowadzi ulicami: Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowy Świat, Książęcą, Kruczkowskiego i Tamka do Pomnika Syrenki nad Wisłą.

Podczas przemarszu autobusy linii: 100, 106, 108, 111, 116, 118, 127, 128, 131, 162, 166, 171, 175, 178, 180, 503 i 517 mogą pojechać objazdami.

Plac Centralny Źródło zdjęcia: A-A Collective/Jędrzej Sokołowski

Zabytkowe traktory przyjadą do Ursusa

W niedzielę odbędzie się zlot zabytkowych traktorów w Ursusie. Podczas wydarzenia pojazdy będzie można kilka razy zobaczyć na warszawskich ulicach.

Oto plan przejazdów:

w godzinach 7.15-8.45 - przejazd przez Warszawę do Ursusa ulicami: Radzymińską, Aleją "Solidarności", Wolską, Połczyńską i Gierdziejewskiego,

w godzinach 9.30-10.30 - parada ulicami: Gierdziejewskiego, Posag 7 Panien, Herbu Oksza, Dyrekcyjną, Traktorzystów, Wojciechowskiego, Orląt Lwowskich, Keniga, Zagłoby, Orląt Lwowskich, Henryka Brodatego, Królowej Bony, Orłów Piastowskich i Gierdziejewskiego,

w godzinach 12.30-13.30 - parada ulicami: Gierdziejewskiego, Cierlicką, Kościuszki, Spisaka, Kompanii AK "Kordian", Sosnkowskiego, Kolorową, Tomcia Palucha, Hassa, Skoroszewską, Dzieci Warszawy, Sławka, Bohaterów Warszawy, Kościuszki, Cierlicką do Gierdziejewskiego,

w godzinach 16.00-19.00 - wyjazd z Warszawy, ulicami: Gierdziejewskiego, Połczyńską, Wolską, Aleją "Solidarności" i Radzymińską.

Parada zabytkowych ciągników w Ursusie Źródło zdjęcia: Rafał Guz / PAP

Na zwieńczenie tegorocznej kampanii Rowery Maj planowany jest wspólny przejazd na rowerach, hulajnogach, rolkach, wrotkach i deskorolkach.

Parada rozpocznie się sprzed bramy numer 2 stadionu PGE Narodowego. Jej uczestnicy pojadą ulicami: Aleją Zieleniecką, Zamoyskiego, Jagiellońską, Kłopotowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Wał Miedzeszyński, Aleją Poniatowskiego, przez Rondo Waszyngtona, Aleją Waszyngtona, przez Rondo Wiatraczna, Grochowską, Wspólna Droga, Szaserów do Parku Polińskiego, gdzie odbędzie się piknik.

Parada rowerowa w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Marsz w centrum

W niedzielę o godzinie 14 rozpocznie się zgromadzenie na Placu Zbawiciela. Jego uczestnicy przejdą następnie ulicami Nowowiejską i Krzywickiego przed Ambasadę Izraela. Organizatorzy zapowiedzieli, że wydarzenie potrwa do godziny 18.00.

Podczas przemarszu autobusy linii 100 mogą pojechać objazdem przez ulice Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego i Plac Konstytucji.

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