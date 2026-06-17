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Śródmieście

Marszałek Sejmu spotka się z brutalnie pobitym nastolatkiem z Ukrainy

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Most Świętokrzyski
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotka się z pobitym nastolatkiem z Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W piątek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotka się z 16-letnim Artemem z Ukrainy, który nieco ponad miesiąc temu, na Moście Świętokrzyskim został ciężko pobity przez grupę polskich nastolatków. - Trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem - podkreślił polityk.

Według ustaleń policji, 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do pobicia trojga nastolatków z Ukrainy, z których jeden wymagał dłuższej hospitalizacji. Policja zastrzegła, że zebrany dotychczas materiał dowodowy nie wskazuje, aby zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym. Jak przekazał wówczas minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w związku z napaścią zatrzymano pięć osób - obywateli Polski w wieku 15-18 lat.

"Trzeba mówić, co jest dobrem, a co złem"

Na środowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że bez względu na to, jak wyglądają obecnie stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja polityczna, musi stanąć po stronie krzywdzonych osób.

- Poza polityką są uczucia, są ludzie, są sprawy ludzkie. W związku z tym 19 czerwca przyjmę w Sejmie chłopaka - 16-letniego Artema i jego ukraińską rodzinę, który to chłopak został 7 maja 2026 roku wieczorem na Moście Świętokrzyskim pobity przez polskich bandytów, chuliganów - przekazał.

Jak powiedział, Artem ma "pękniętą czaszkę i zmasakrowaną twarz". - Przeszedł operację, wymagał hospitalizacji. Sprawa ta wywoływała duże emocje w mediach społecznościowych - wskazał.

- To nie jest żadne działanie polityczne, ale uważam, że bez względu na to, jakie są nastroje, jakie nastroje są budowane i jakie nastroje obowiązują, trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem - stwierdził Czarzasty.

Trafili do aresztu lub schroniska dla nieletnich

15 maja rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros poinformowała, że praska prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o pobicie na moście. Natomiast trzech nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich.

Staros potwierdziła, że w zdarzeniu - po stronie napastników - wzięło udział pięć osób. Użyli gazu pieprzowego i kastetu. "Uderzali i kopali pokrzywdzonych czym u jednego z pokrzywdzonych spowodowali obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia, naruszeniem czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni, u pozostałych dwóch pokrzywdzonych lżejsze obrażenia" - zaznaczyła prok. Staros.

Sąd nie uwzględnił wniosku o areszt dla dwóch podejrzanych powyżej 17. roku życia (mogą odpowiadać za swoje czyny jak osoby dorosłe), ale prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję i czeka na rozstrzygnięcie.

Podejrzanym o pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia przedstawiono zarzuty. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Źródło: PAP
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Tagi:
Włodzimierz CzarzastyPrzestępczość w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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