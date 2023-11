Rafał Trzaskowski o frekwencji podczas marszu narodowców i przebiegu zgromadzenia

Prezydent stolicy w sobotę po godz. 16 przekazał, że sytuacja na ulicach Warszawy jest pod kontrolą, jest spokojnie. Choć podkreślił, że nadużywane są środki pirotechniczne. - Widzimy marsz, obserwujemy go cały czas. Nadużywane są środki pirotechniczne, natomiast my bardzo dokładnie przyglądamy się temu, co się dzieje, po to, żeby reagować - mówił.