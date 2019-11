Warszawski ratusz zawiadamia prokuraturę w sprawie marszu narodowców

Po marszu narodowców z 11 listopada stołeczny ratusz zawiadamia prokuraturę. Zdaniem urzędników, pojawiające się pośród uczestników symbole, znaki i hasła wyczerpują znamiona nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i etnicznych.

O tej decyzji poinformował w środę rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa. - Prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez uczestników Marszu Niepodległości, który odbył się w Warszawie 11 listopada - przekazał.

Jak sprecyzował, dotyczy ono "nawoływania do popełnienia przestępstwa z nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym i światopoglądowym". - Nasi eksperci przeanalizowali olbrzymi materiał. Pamiętajmy, to był prawie pięćdziesięciotysięczny marsz, stąd analiza trwała tak długo - wyjaśnił.

To nie koniec, ponieważ prezydent Trzaskowski zdecydował o zawiadomieniu śledczych w jeszcze jednej kwestii. - To jest sprowadzenia niebezpieczeństwa oraz sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla uczestników marszu. Jest to oczywiście związane z używaniem niedozwolonych materiałów pirotechnicznych, tak zwanych rac oraz pochodni - dodał Dąbrowa.