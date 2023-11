Narodowcy na ulicach Warszawy. Trasę blokowali aktywiści klimatyczni

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego po godzinie 14 uczestnicy marszu narodowców mieli wyruszyć z ronda Dmowskiego w kierunku mostu Poniatowskiego. Przejście blokowali aktywiści klimatyczni. Wielu uczestników zgromadzenia ma biało-czerwone opaski na ramionach, inni poprzypinane do kurtek kotyliony. Część ulic w najbliższej okolicy przemarszu jest zamknięta dla kierowców i pieszych.

Aleje Jerozolimskie wyłączone z ruchu

Część ulic w najbliższej okolicy przemarszu jest zamknięta dla kierowców i pieszych; nieprzejezdne są także Al. Jerozolimskie, którymi uczestnicy przemaszerują do Mostu Poniatowskiego, a następnie przejdą Wałem Miedzeszyńskim i Wybrzeżem Szczecińskim do ul. Siwca. Marsz zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego.

Wyłączone z ruchu są Aleje Jerozolimskie od ronda Waszyngtona do ronda Czterdziestolatka. Autobusy jadące w kierunku centrum kierowane są na plac Daszyńskiego, nie kursują tramwaje. Zamknięty dla ruchu jest Trakt Królewski od ul. Książecej, rondo de Gaulle'a, ul. Miodowa i pl. Krasińskich. Tramwaje nie kursują w ciągu ulic Marszałkowska / Andersa na odcinku pl. Unii Lubelskiej - Międzyparkowa.

Około godziny 14 wyłączony został ruch na ul. Puławskiej od ul. Woronicza do pl. Unii Lubelskiej.

W zabezpieczeniu biorą udział policjanci z całego kraju

Jak poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, 11 listopada to co roku jedno z największych zabezpieczeń dla KSP. - W zabezpieczeniu uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości biorą udział policjanci z całego kraju. Tradycyjnie, od wielu lat Komendant Główny Policji wspiera nasze siły kierując dodatkowych policjantów zarówno z oddziałów prewencji poszczególnych garnizonów, jak również policjantów wydziałów ruchu drogowego. To te obszary są najbardziej widoczne podczas naszych działań - powiedział.