Tłumy w metrze. Policja pomaga w regulowaniu ruchu pasażerów

czytaj dalej

Idziemy pełni odwagi i determinacji w kierunku Polski, która jest tolerancyjna, która jest różnorodna, która jest europejska i która jest uśmiechnięta. Idziemy w kierunku przyszłości - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, inaugurując niedzielny Marsz Miliona Serc. - To wy jesteście właścicielami Polski, a nie jakaś partia, która teraz rządzi i zaczęło jej się wydawać, że Polska jest jej własnością - mówił do zgromadzonych w centrum stolicy lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Przemówienie wygłosili także liderzy Lewicy. - To kobiety wygrają te wybory - stwierdził Robert Biedroń.