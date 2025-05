Marsz medyków przeciw przemocy. "Wspólnie będziemy walczyć z narastającą falą agresji"

Marsz medyków przeciwko nienawiści Źródło: TVN24

Przedstawiciele zawodów medycznych maszerują w milczeniu przed gmach Ministerstwa Zdrowia. Ich celem jest uczczenie pamięci lekarza ortopedy zamordowanego przez pacjenta w krakowskim szpitalu. Apelują do rządzących, aby podjęli działania zwiększające ich poczucie bezpieczeństwa.

W sobotnie popołudnie przed Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya na Ochocie zaczęli gromadzić się ubrani na czarno przedstawiciele zawodów medycznych. Na marsz milczenia przyjechali z całej Polski. Wydarzenie organizowane jest jako wystąpienie przeciw nienawiści i przemocy wobec lekarek i lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz osób wykonujących zawód ratowników medycznych czy sanitariuszy.

Medycy chcą także ten sposób uhonorować lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego, zamordowanego pod koniec kwietnia przez pacjenta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

"Wspólnie będziemy walczyć z narastającą agresją"

- Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić pamięć po naszym zamordowanym koledze. Ponadto żeby pokazać, że wszyscy się solidaryzujemy i wspólnie będziemy walczyć z narastającą falą agresji wobec pracowników ochrony zdrowia - powiedziała reporterowi TVN24 doktor Grażyna Cebula-Kubat z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Jak podkreśliła, pracownicy medyczni chcą po prostu czuć się bezpiecznie. - Nie chcemy czuć się skonfliktowani z pacjentami, my ich chcemy leczyć. Od tego jesteśmy, ale musimy naprawdę czuć się bezpiecznie. Bezpieczny lekarz, to bezpieczny pacjent - dodała.

Pytana o to, co można zrobić, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, wskazała na potrzebę zmian legislacyjnych. Zaproponowała także, doraźne działania. - Na szybko powinno się porozmawiać i bez kosztowo porobić bezpośrednie połączenia między najbliższym komisariatem i danym szpitalem czy poradnią, żeby w ciągu pięciu minut mógł do nas dojechać patrol - wyjaśniła.

Maszerują przed siedzibę resortu zdrowia

Uczestnicy zgromadzenia po 13 rozpoczęli marsz w kierunku siedziby Ministerstwa Zdrowia. Przejdą ulicami: Lindleya, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo Czterdziestolatka, aleją Jana Pawła II, przez rondo ONZ, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez plac Bankowy, Senatorską, przez plac Teatralny, Miodową przed siedzibę Ministerstwa Zdrowia.

Śmierć krakowskiego lekarza

47-letni lekarz Tomasz Solecki, ortopeda krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, zginął 29 kwietnia. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Lekarz mimo wysiłków personelu medycznego zmarł. Napastnikiem był funkcjonariusz Służby Więziennej. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania naruszenia czynności narządów ciała pielęgniarki. Sąd aresztował go na trzy miesiące.

Czarne flagi przed Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie Źródło: PAP