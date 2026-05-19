Śródmieście

W środę manifestacja w centrum Warszawy. Utrudnienia i objazdy

W środę zaplanowano zgromadzenia i przemarsze w centrum
Z Placu Zamkowego przed Sejm przejdzie w środę, w samo południe, manifestacja organizowana przez "Solidarność". Stołeczny ratusz informuje o utrudnieniach i objazdach komunikacji miejskiej.

Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym o godzinie 12:00. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie i Matejki przed siedzibę Sejmu RP przy ulicy Wiejskiej. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim. Do parlamentu uczestnicy powinni dotrzeć o godzinie 15:00.

Postulaty protestujących

Jak czytamy w zapowiedzi wydarzenia, 20 maja członkowie NSZZ "Solidarność" z całej Polski przyjadą do stolicy, aby wziąć udział w ogólnopolskiej manifestacji pod hasłem #RazemDlaPolskiIPolaków.

W proteście wezmą udział przedstawiciele wielu branż. Wśród nich będą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi z całej Polski, zrzeszeni w Oświatowej "Solidarności".

Związkowcy sprzeciwiają się decyzjom, ich zdaniem, uderzającym w polskie rodziny, zakłady pracy i szkołę. "'Solidarność' wychodzi na ulice, ponieważ nie ma zgody na decyzje uderzające w pracowników, rodziny, polskie zakłady pracy, przemysł, rolnictwo i polską szkołę - czytamy w zapowiedzi manifestacji. Przedstawiciele branży oświatowej domagają się realnej waloryzacji płac i powiązania ich z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw. Protestujący żądają także zatrzymania "chaotycznych zmian w systemie edukacji", przywrócenia autentycznego dialogu społecznego oraz odbiurokratyzowania pracy w szkołach, co pozwoli skupić się na nauczaniu i wychowaniu. Wśród kluczowych postulatów znajdują się również poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy, stabilne finansowanie oświaty oraz ochrona etatów i statusu zawodowego nauczycieli.

"Solidarność" będzie protestować także przeciwko polityce Zielonego Ładu, likwidacji miejsc pracy, osłabianiu praw pracowniczych i brakowi realnego dialogu społecznego.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Pierwsze zmiany w ruchu mogą zostać wprowadzone jeszcze przed rozpoczęciem manifestacji. Jeżeli policjanci zamkną Trasę W-Z, tramwaje linii: 4, 13, 20, 23 i 26 oraz autobusy 160 i 190 pojadą przez Most Gdański.

Zmienią się trasy autobusów kursujących Traktem Królewskim i sąsiednimi ulicami. Linie: 106, 116, 128, 175, 178, 180, 503 pojadą przez Plac Piłsudskiego. Autobusy: 118, 127, 131, 166 i 171 ominą trasę przemarszu Piękną, Myśliwiecką oraz Górnośląską. Autobusy 111 przy Teatrze Wielkim będą zjeżdżały na Aleję "Solidarności" i Nowym Zjazdem, Dobrą oraz Zajęczą do Mostu Świętokrzyskiego, którym przejadą przez Wisłę.

Trasy linii: 117, 507 i 521 będą się kończyły po stronie Pragi, w okolicach stadionu PGE Narodowego. Z kolei autobusy linii 108 dojadą do przystanku Książęca, a 517 – do Centrum.

Tramwaje nie będą kursowały Mostem Poniatowskiego. Po stronie Śródmieścia: 7, 9, 22 i 74 dojadą do Placu Starynkiewicza, a po stronie Pragi do Wiatracznej – z wyjątkiem tramwajów linii 9, które będą miały pętlę w Alei Zielenieckiej. W czasie trwania przemarszu tramwaje linii 25 będą jeździły tylko po stronie praskiej - od Annopola do Wiatracznej.

Gdy uczestnicy dotrą przed Sejm, zostanie zamknięty przejazd ulicą Piękną od Wiejskiej do Myśliwieckiej. Autobusy linii 107 i 159, w stronę Esperanto i CH Blue City nie będą skręcały w ulicę Łazienkowską. Na wysokości stadionu Legii pojadą prosto Czerniakowską, wjadą na Trasę Łazienkowską, a później przez Plac Na Rozdrożu wrócą do swoich tras.

